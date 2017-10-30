Ночь искусств в художественном музее

4 ноября приглашаем на ежегодную вечернюю акцию «Ночь искусств»! В 2017 году «Ночь искусств» посвящена 100-летию революции.

17.00 Мастер-класс «Кукла Революционерка».

На мастер-классе Кукольной мастерской в традиционной бесшитьевой технике посетители воплотят авторское видение образа женщины-революционерки начала 20 века. (6+)

18.00 Лекция «Революция и русские художники» (12+)

Лекция расскажет об откликах русской творческой интеллигенции на Октябрьскую революцию, а также о судьбах двух русских художников, эмигрировавших во Францию, — Бориса Григорьева и Юрия Анненкова.

19.00 Агит-Беседа «Рожденные революцией. Агитационный фарфор». (12+)

Агит-беседа будет посвящена истории агитационного фарфора, тематике и стилевым особенностям произведений разных авторов и коллекции агитационного фарфора в ТОХМ.

20.00 Экскурсия с элементами мастер-класса «Мой авангард» (6+)

На экскурсии, рассчитанной на семейную аудиторию, зрители не только прикоснутся к истории авангардного направления России, увидят подлинные произведения Казимира Малевича, Василия Кандинского, Любови Поповой и других известных художников, но и сами смогут сделать коллаж в авангардном стиле того времени.

21.00 Мастер-класс «Агитационный фарфор в технике декупаж».

Посетители мастер-класса не только познакомятся с художественными особенностями русского агитационного фарфора начала 20 века, но и попробуют в технике «декупаж» украсить декоративную тарелку в стиле агит.фарфора.

В течение вечера — акция «Придумай свой лозунг» и «Детский кинозал». Посетители смогут почувствовать себя немного «революционером» и придумать свой лозунг, связанный с музеем. Самые маленькие зрители смогут посмотреть мультфильмы, связанные с революцией в России.

Вход в музей с 18.00 до 23.00 свободный, меропритяия платные.

Справки по телефону 35−40−53.