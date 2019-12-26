5sta Family на открытии главной новогодней елки
27 декабря состоится торжественное открытие главной новогодней елки на площади Ленина. Откроется праздник торжественным зажжением огней, а на сцене выступит группа 5sta Family. Завершится вечер праздничным фейерверком.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
27 декабря 2019, пятница
16:30
4 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽