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5sta Family на открытии главной новогодней елки

5sta Family на открытии главной новогодней елки

27 декабря состоится торжественное открытие главной новогодней елки на площади Ленина. Откроется праздник торжественным зажжением огней, а на сцене выступит группа 5sta Family. Завершится вечер праздничным фейерверком.

Вход свободный.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
27 декабря 2019, пятница
16:30
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Касса
RSAС
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