Празднование годовщины рождения Л.Н.Толстого

В Ясной Поляне пройдут масштабные празднования 191-ю годовщины со дня рождения Льва Николаевича Толстого.

В этот день музей будет работать с 9.00 до 17.00, вход на территорию свободный.

9 сентября

12.00 Традиционное «Слово о Толстом». Его произнесут учащиеся и педагоги школ Тульского региона. После этого состоится возложение цветов к могиле Л. Н. Толстого в лесу Старый Заказ.

Площадка перед Домом Толстого

13.30 концерт Renaissance-квартета. Это камерный ансамбль, исполняющий музыку различных стилей и жанров: от произведений эпохи барокко до квартетов всемирно известных мастеров русского и зарубежного композиторского искусства.

Дом Толстого и Флигель Кузминских

13.00-15.00 Бесплатные 10-минутные экскурсии по Дому писателя и Флигелю Кузминских. Экскурсионные группы будут формироваться у обоих музейных зданий.

Дом культуры «Ясная Поляна»

19.00 концерт «Музыка повести «Детство». Заслуженная артистка России Агриппина Стеклова вместе с пианисткой, лауреатом международного конкурса Василисой Беловой раскроют слушателям музыкальные страницы одного из самых поэтичных произведений Льва Толстого, его первой повести — «Детство». Концерт проведет заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Белова. Стоимость: 1000 р.

Билеты можно приобрести в галерее «Ясная Поляна» (тел: +7 (4872) 47-35-80, +7−905−622−82−35).