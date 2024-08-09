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Островки советских времен: мозаика на улицах Тулы
Фото Софьи Соколюк.

Островки советских времен: мозаика на улицах Тулы

Мозаика на стенах тульских домов стала появляться еще в 60-х. Увидеть образцы можно до сих пор. 

В 1960-е годы Тула, как и многие другие города Советского Союза, начала активно внедрять элементы монументального искусства в архитектуру. Мозаики стали неотъемлемой частью городской среды, отражая дух времени и идеалы социалистического строительства. Эти яркие и символичные произведения искусства не только украшали фасады зданий, но и служили важным элементом пропаганды.

ул. Морозова, 1-б

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Один из ярких примеров мозаичного искусства в Туле является панно на здании по адресу: улица Морозова, 1-б, где раньше находился «Центртоннельстрой».

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Здесь мозаика, выполненная в характерном для того времени стиле, иллюстрирует работников тоннельной промышленности.

ул. Сойфера, 20-а

Не менее интересна мозаика на фасаде бывшего швейного объединения «Чайка» на улице Сойфера, 20 А.

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Это здание, которое функционировало с 1963 по 2005 год, сейчас занимает Управление Росреестра по Тульской области.

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Мозаика здесь отражает трудовые достижения швейной отрасли и служит напоминанием о времени, когда текстильная промышленность была одной из ключевых отраслей экономики.

Мозаика в Пролетарском районе

На улице Ложевой, 129, можно увидеть мозаику с двух торцов здания.

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Со стороны пересечения с улицей Кирова расположена мозаика с изображением красной ракеты — символа космических достижений страны.

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С другой стороны здания — шестеренка и возвышающееся здание, символизирующие индустриализацию и развитие науки. Часть ее закрыта утеплителем. 

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Недалеко от этого дома, по адресу Ложевой, 133, находятся еще два избражения. С одной стороны факел — символ знаний и просвещения, а с другой — завод, олицетворяющий труд и производственные достижения.

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И сразу же по улице Калинина, 77, стоит дом с изображением МГУ и шестеренкой с наковальней. 

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Еще одним интересным зданием с мозаикой является детский сад «Сказка» по адресу Металлургов, 69-в.

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Каждая стена этого здания украшена уникальными мозаичными панно, которые создают атмосферу волшебства и радости для детей.

Улица Халтурина: Мозаичный маршрут

На улице Халтурина в Советском районе Тулы почти каждый дом украшен мозаиками. Дома № 6, 8, 10 и 12 демонстрируют разнообразие тем и стилей, отражающих дух времени.

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ЦО № 1 по улице Революции, 14:

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А на вашем доме сохранились «островки советского прошлого»? Делитесь в комментариях!

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вчера, в 17:10 +6
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