16 августа: рекордный эль с 75% спирта, и студенты обучают робота человеческим навыкам

Доброе утро! Вот и пролетела рабочая неделя, пора снова отдыхать. Проводим пятницу не напряжно и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ожидаем пасмурную погоду и до +22 градусов, в субботу потеплеет до +23 и снова облачно. А в воскресенье пройдет небольшой дождь и до +22 градусов .

Шотландские пивовары создали настоящий крепкий эксперимент - пиво с рекордным содержанием алкоголя в 75%! Этот ячменный эль под названием Beithir Fire («Огонь Бейтира») варится в особых условиях, а затем смешивается с чистейшим шотландским спиртом.

Авторы этого напитка предупреждают, что всего 35 мл могут сильно опьянить человека. Это не просто пиво - это настоящее пиво-виски гибридное чудо, демонстрирующее мастерство шотландских пивоваров.

Для любителей крепких алкогольных напитков это, несомненно, станет открытием. Но стоит помнить, что с такой крепостью нужно быть предельно осторожным.

Сегодня просыпаемся под песню «Good Mornin'» из мюзикла «Поющие под дождём».

Студенты из Стэнфордского университета разработали метод обучения роботов, используя "шэдоуинг" - процесс, при котором машина копирует движения человека. Демонстрируя роботу различные действия 30-40 раз, они помогают ему запоминать и приобретать сложные навыки.

Этот подход уже позволил местному роботу освоить множество практических умений, от завязывания шнурков до игры на пианино и набора текста на компьютере. Ключевым ограничением является то, что робот может обучаться только тем навыкам, которые демонстрирует ему человек-наставник.

Фруктовые скульптуры — это удивительное искусство, которое сочетает в себе креативность и кулинарное мастерство. Они могут варьироваться от забавных и игривых до величественных и впечатляющих.

Сочного настроения!