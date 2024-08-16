16 августа: рекордный эль с 75% спирта, и студенты обучают робота человеческим навыкам

Доброе утро! Вот и пролетела рабочая неделя, пора снова отдыхать. Проводим пятницу не напряжно и читаем только хорошие новости. Поехали!
О погоде на выходные. Сегодня в Туле ожидаем пасмурную погоду и до +22 градусов, в субботу потеплеет до +23 и снова облачно. А в воскресенье пройдет небольшой дождь и до +22 градусов .
Шотландские пивовары создали настоящий крепкий эксперимент - пиво с рекордным содержанием алкоголя в 75%! Этот ячменный эль под названием Beithir Fire («Огонь Бейтира») варится в особых условиях, а затем смешивается с чистейшим шотландским спиртом.
Авторы этого напитка предупреждают, что всего 35 мл могут сильно опьянить человека. Это не просто пиво - это настоящее пиво-виски гибридное чудо, демонстрирующее мастерство шотландских пивоваров.
Для любителей крепких алкогольных напитков это, несомненно, станет открытием. Но стоит помнить, что с такой крепостью нужно быть предельно осторожным.
Сегодня просыпаемся под песню «Good Mornin'» из мюзикла «Поющие под дождём».
Студенты из Стэнфордского университета разработали метод обучения роботов, используя "шэдоуинг" - процесс, при котором машина копирует движения человека. Демонстрируя роботу различные действия 30-40 раз, они помогают ему запоминать и приобретать сложные навыки.
Этот подход уже позволил местному роботу освоить множество практических умений, от завязывания шнурков до игры на пианино и набора текста на компьютере. Ключевым ограничением является то, что робот может обучаться только тем навыкам, которые демонстрирует ему человек-наставник.
Фруктовые скульптуры — это удивительное искусство, которое сочетает в себе креативность и кулинарное мастерство. Они могут варьироваться от забавных и игривых до величественных и впечатляющих.
Сочного настроения!