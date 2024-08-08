22 августа в Колонном зале Дворянского собрания выступит Донецкий академический симфонический оркестр имени С. С. Прокофьева.

История Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева пишется с 1933 года. Этот прославленный коллектив практически ровесник Донецкой филармонии. Он был основан по инициативе выдающегося дирижера Натана Рахлина.

В разные годы оркестром руководили знаменитые дирижёры, среди которых — Гаспар Торикян и Сергей Ферулёв, заслуженный деятель искусств России Соломон Фельдман, народные артисты Украины Иван Гамкало, Вадим Гнедаш, Роман Кофман, заслуженные артисты Украины Павел Кравченко, Владимир Агафонов, Валентин Куржев, заслуженный деятель искусств Украины Александр Долинский. В 1991 году коллектив оркестра удостоен премии им. С. С. Прокофьева, а в 1997 году оркестру присвоено имя композитора. Так были отмечены заслуги музыкантов за популяризацию творчества Сергея Прокофьева и постоянное участие в Международном фестивале «Прокофьевская весна».

В 2002 году оркестру присвоен статус академического.

Начиная с 2014 года донецкие музыканты работают в условиях постоянного военно-политического конфликта и боевых действий, под непрекращающимися обстрелами, но, несмотря на трудности, за период с 2014-го года по 2022 год оркестр дал около 500 концертов.

В феврале 2022 года половина музыкантов-мужчин оркестра стали участниками Специальной военной операции по защите народа Донбасса. Два артиста оркестра – флейтист Сергей Спивак и виолончелист Станислав Слуцкий погибли…

Донецкий академический симфонический оркестр имени С. С. Прокофьева – постоянный участник практически всех знаковых мероприятий в Донецкой Народной Республике. После вхождения Республики в состав России коллектив активно гастролирует по Российской Федерации. Концерты прошли более чем в 30 городах страны.