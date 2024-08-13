На Зеленстрое в Туле нашли кошку

Кошка пару дней назад прибилась к дому №146 на пр. Ленина в Туле. Чистая, похожа на домашнюю. И очень боится улицы.

Сейчас ее забрали на домашнюю передержку. Но люди все еще в надежде найти прежнего хозяина кошки.

Все вопросы по тел. 8-961-148-69-03 (Ольга).

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