  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. События
  5. Стрельба из лука, хищные птицы и невероятные собаки: как прошел фестиваль охоты в Ясной Поляне - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Стрельба из лука, хищные птицы и невероятные собаки: как прошел фестиваль охоты в Ясной Поляне
Фото Алексея Пирязева

Стрельба из лука, хищные птицы и невероятные собаки: как прошел фестиваль охоты в Ясной Поляне

Мероприятие собрало сотни гостей. Смотрите фоторепортаж Myslo.

3 августа в музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» состоялся фестиваль «Охота как искусство». Это мероприятия стало уже традиционным. На него собираются не только любители охоты, но и ценители искусства, владельцы собак и хищных птиц.

PAV-2256_result.jpg

Открыла фестиваль театральная постановка артистов Тульского академического театра драмы – отрывок «На тяге» из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Затем гости смогли увидеть парадный конный проезд с борзыми собаками, имитацию охоты с собаками и ловчими птицами.

PAV-1909_result.jpg

Все желающие смогли пострелять из лука и арбалета, попробовать блюда из дичи, посетить охотничьи выставки и принять участие в мастер-классах.

Myslo поговорил с участниками фестиваля.  

PAV-1691_result.jpg

Алина Суслова:

- Мы каждый год участвуем в фестивале «Записки охотника» в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Я люблю старые усадьбы, поэтому решила приехать и в Ясную Поляну из дальнего Подмосковья.

Русские псовые борзые – короли отечественное кинологии. Это настоящая гордость. Мне приятно показать собак, и для них такие фестивали – тоже развлечение. Им нравится выступать, показывать свои навыки.

PAV-1690_result.jpg

Дея и Держава – очень азартные собаки. Мы часто выезжаем на соревнования и на охоту. В наших краях с охотой на зайца в последнее время не очень, поэтому мы выбираемся подальше – в Воронежскую область, Чувашию, Краснодарский край и Ставрополь. Все это только ради собак

У меня небольшой питомник, поэтому я хорошо понимаю породу. Русским псовым борзым не подходит диванное содержание, им нужно давать возможность проявить свои качества.

Но при этом им не нужно бегать по 20 км в день, как часто пишут в интернете. Это порода, которая спит 23 часа и бегает один час. Но этот час должен быть очень насыщен. Представители породы развивают скорость до 60-70 км в час. Они как гепарды. И мы стараемся сделать все, чтобы собакам было комфортно.

Кстати, досуг нужен всем собакам, я уверена. Какой бы она не была породы, прогулки по 10 минут в день не подойдут никому.

PAV-1746_result.jpg

Александр Просецкий:

- Я из Тулы, приехал на фестиваль вместе со своей собакой породы дратхаар. Его зовут Кольт, он многократный чемпион выставок и член Тульского общества охотников и рыболовов.

Кольту пять лет, и он многому научился за эти годы. Я занимаюсь с ним с двух месяцев. И сейчас Кольт – настоящий охотник. Мы ходим на уток, и мы одна команда.

Он так любит охотиться, что иногда я выезжаю только ради него. Это очень красиво и интересно.  

В обычной жизни Кольту тоже нравится много двигаться. Каждая прогулка – минимум 40 минут. Это упражнения и команды. Кидаю ему резиновых уток и даже беру с собой стартовый пистолет.

Такие собаки требуют много внимания и времени. Но общаться с ними безумно интересно.

PAV-1778_result.jpg

Анастасия Краснова:

- Наши собаки породы бигль занимаются бегами, и на фестивале это можно продемонстрировать. Тренировки у наших собак каждый выходные, они очень активные, но при этом могут и поваляться на кровати часов до десяти.

У биглей замечательный темперамент. Они добрые, энергичные. Им все интересно. Мы постоянно выезжаем на природу. С ними классно и в лесу, и в горах. Они поддерживают меня во всем! И вообще я придерживаюсь правила: хорошая и послушная собака – уставшая собака.

PAV-1823_result.jpg

Иван Дзюбак:

- Я увлекаюсь соколиной охотой. Приехал на фестиваль со своим соколом Бубой, чтобы показать, как можно общаться с птицами, как дрессировать и чему научить. Настоящую охоту здесь не покажешь, конечно, но демонстрационные полеты – запросто.

Соколы охотятся только на других птиц. Основной объект добычи у них - это куропатка и утка. Обучить птицу несложно. Ее просто нужно убедить, что поесть с помощью меня проще, чем без меня. Это, кстати, безотказно работает со всеми – и с собаками, и с лошадьми.

У меня несколько птиц, и я не скажу, что за ними трудно ухаживать. Молодых нужно обучать весь день, а со взрослыми все проще. Часа в день на птицу вполне достаточно.

Птицами я заинтересовался, когда учился в Тимирязевской академии. Писал реферат и узнал, что много людей занимаются хищными птицами. Подумал: что за бред? Как можно до этого догадаться? А потом почитал побольше, и все завертелось. Сейчас моему хобби уже 15 лет.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Квадробер, будь человеком! Кто же эти дети в звериных масках на улицах Тулы?
Квадробер, будь человеком! Кто же эти дети в звериных масках на улицах Тулы?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.