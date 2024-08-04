Стрельба из лука, хищные птицы и невероятные собаки: как прошел фестиваль охоты в Ясной Поляне

Фото Алексея Пирязева

3 августа в музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» состоялся фестиваль «Охота как искусство». Это мероприятия стало уже традиционным. На него собираются не только любители охоты, но и ценители искусства, владельцы собак и хищных птиц.

Открыла фестиваль театральная постановка артистов Тульского академического театра драмы – отрывок «На тяге» из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Затем гости смогли увидеть парадный конный проезд с борзыми собаками, имитацию охоты с собаками и ловчими птицами.

Все желающие смогли пострелять из лука и арбалета, попробовать блюда из дичи, посетить охотничьи выставки и принять участие в мастер-классах.

Myslo поговорил с участниками фестиваля.

Алина Суслова:

- Мы каждый год участвуем в фестивале «Записки охотника» в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Я люблю старые усадьбы, поэтому решила приехать и в Ясную Поляну из дальнего Подмосковья.

Русские псовые борзые – короли отечественное кинологии. Это настоящая гордость. Мне приятно показать собак, и для них такие фестивали – тоже развлечение. Им нравится выступать, показывать свои навыки.

Дея и Держава – очень азартные собаки. Мы часто выезжаем на соревнования и на охоту. В наших краях с охотой на зайца в последнее время не очень, поэтому мы выбираемся подальше – в Воронежскую область, Чувашию, Краснодарский край и Ставрополь. Все это только ради собак

У меня небольшой питомник, поэтому я хорошо понимаю породу. Русским псовым борзым не подходит диванное содержание, им нужно давать возможность проявить свои качества.

Но при этом им не нужно бегать по 20 км в день, как часто пишут в интернете. Это порода, которая спит 23 часа и бегает один час. Но этот час должен быть очень насыщен. Представители породы развивают скорость до 60-70 км в час. Они как гепарды. И мы стараемся сделать все, чтобы собакам было комфортно.

Кстати, досуг нужен всем собакам, я уверена. Какой бы она не была породы, прогулки по 10 минут в день не подойдут никому.

Александр Просецкий:

- Я из Тулы, приехал на фестиваль вместе со своей собакой породы дратхаар. Его зовут Кольт, он многократный чемпион выставок и член Тульского общества охотников и рыболовов.

Кольту пять лет, и он многому научился за эти годы. Я занимаюсь с ним с двух месяцев. И сейчас Кольт – настоящий охотник. Мы ходим на уток, и мы одна команда.

Он так любит охотиться, что иногда я выезжаю только ради него. Это очень красиво и интересно.

В обычной жизни Кольту тоже нравится много двигаться. Каждая прогулка – минимум 40 минут. Это упражнения и команды. Кидаю ему резиновых уток и даже беру с собой стартовый пистолет.

Такие собаки требуют много внимания и времени. Но общаться с ними безумно интересно.

Анастасия Краснова:

- Наши собаки породы бигль занимаются бегами, и на фестивале это можно продемонстрировать. Тренировки у наших собак каждый выходные, они очень активные, но при этом могут и поваляться на кровати часов до десяти.

У биглей замечательный темперамент. Они добрые, энергичные. Им все интересно. Мы постоянно выезжаем на природу. С ними классно и в лесу, и в горах. Они поддерживают меня во всем! И вообще я придерживаюсь правила: хорошая и послушная собака – уставшая собака.

Иван Дзюбак:

- Я увлекаюсь соколиной охотой. Приехал на фестиваль со своим соколом Бубой, чтобы показать, как можно общаться с птицами, как дрессировать и чему научить. Настоящую охоту здесь не покажешь, конечно, но демонстрационные полеты – запросто.

Соколы охотятся только на других птиц. Основной объект добычи у них - это куропатка и утка. Обучить птицу несложно. Ее просто нужно убедить, что поесть с помощью меня проще, чем без меня. Это, кстати, безотказно работает со всеми – и с собаками, и с лошадьми.

У меня несколько птиц, и я не скажу, что за ними трудно ухаживать. Молодых нужно обучать весь день, а со взрослыми все проще. Часа в день на птицу вполне достаточно.

Птицами я заинтересовался, когда учился в Тимирязевской академии. Писал реферат и узнал, что много людей занимаются хищными птицами. Подумал: что за бред? Как можно до этого догадаться? А потом почитал побольше, и все завертелось. Сейчас моему хобби уже 15 лет.