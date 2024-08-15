15 августа: темное пиво в лапше и чемпионат по лежанию на кровати

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день бодро и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +22 градусов.

Ирландский бренд Guinness, известный своим крепким темным пивом, неожиданно объединился с южнокорейским производителем лапши быстрого приготовления CU. Результатом их коллаборации стал поистине уникальный продукт – доширак (корейская версия лапши рамен) со вкусом темного пива Guinness.

Данная необычная новинка доступна для покупки по цене 100 рублей. Сочетание насыщенного вкуса темного пива и традиционной корейской лапши обещает стать захватывающим опытом для любителей экспериментальной кухни.

Встаем и слушаем Группа ПИЦЦА - На Всю Планету Земля.

В Китае прошел необычный турнир, участникам которого предстояло пролежать на кровати в течение 4 часов, при этом спать или использовать гаджеты было строго запрещено. Единственным разрешенным занятием было чтение книг.

Победитель турнира получил денежный приз в размере 8800 юаней, что эквивалентно примерно 100 000 рублей. Организаторы мероприятия были приятно удивлены высоким интересом к необычному соревнованию и объявили о планах проводить его каждое воскресенье в августе.

Данный турнир стал новым трендом в Китае, демонстрирующим, что даже простое лежание может превратиться в увлекательное состязание.

Рисунки на гитаре могут быть настоящими произведениями искусства, которые придают инструменту уникальность и индивидуальность. Они могут варьироваться от простых узоров до сложных изображений, отражающих личные увлечения и стиль владельца.

Красочного настроения!