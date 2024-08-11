Водолеи могут рассчитывать на хорошую премию, а Близнецов ждет любовное приключение

Овен (21.03−20.04): Неделя пробуждения и преобразования. Овны могут раскрыть свои творческие таланты и блеснуть артистичностью. Хорошая неделя для занятия спортом, физических упражнений, общения, заключения брака, зачатия. У многих Овнов появятся планы на конец года, которые значительно улучшат их благосостояние. Деловые люди удачно проведут встречи и переговоры.

Про деньги. Если вам кажется, что денег нет и не будет, возможно, вы что-то не увидели. Финансовое положение стабильно, вероятно даже его улучшение. Да и в работе у вас открываются неплохие перспективы.

Про любовь. На этой неделе вы сможете проявить себя в полном блеске на личном фронте. Не связанные узами брака представители этого знака смогут определиться, наконец, в отношениях с возлюбленными. Одинокие могут рассчитывать на интересные встречи и курортный роман.

Про интим. Следует подумать о том, что было, и о том, как оно могло бы сложиться, если бы вы поступили несколько иначе. Зачем? Дело в том, что на этой неделе у вас имеется шанс вновь встретить человека, к которому вы когда-то испытывали весьма сильные чувства, и как знать, не станет ли эта встреча шагом в новый водоворот страстей? Секс сыграет в этой истории основную роль, но сперва все-таки определитесь, нужно ли это вам вообще.

Благоприятные дни: 15, 17; неблагоприятные: 12.

Телец (21.04−21.05): Неделя провокаций и испытаний. Судьба вновь может испытывать Тельцов на тщеславие, внимательность к окружающим. В семьях Тельцов возможна неудовлетворенность их поведением. Причиной этого послужит их черствость, занятость. Неделя проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Возможно, обстоятельства будут искушать Тельцов и всячески побуждать их к действиям.

Про деньги. Новые проекты потребуют серьезных вложений. Будьте осторожны с новыми партнерами, не попадайтесь на удочку обаятельным авантюристам. Деловые встречи лучше всего назначать на вторник или четверг.

Про любовь. Будьте великодушны, хотя любимый человек может преподнести вам не совсем приятный сюрприз. Лучше вам контролировать свои эмоции и не позволять себе вспышек гнева и приступов ревности.

Про интим. Вы подпали под влияние Венеры, поэтому всю неделю будете особенно женственны. Не отказывайте себе в маленьких, но таких приятных удовольствиях, как ароматы, нежное белье, быть может, даже маленький коктейль или пирожное. Именно такие мелочи позволят вам настроиться на нужную интимную волну и почувствовать вибрации вашего любимого мужчины. Мужчины-Тельцы на этой неделе будут ну очень сексуальны!

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 16.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя накопления информации, победы над своими негативными качествами, обретения внутренней свободы. Близнецы будут подвижны и мягки в характере и чувствах, как стихия Воздуха, к которой они принадлежат. Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Вы будете придерживаться традиционных взглядов и стараться особенно не выделяться из общей массы.

Про деньги. В финансовом плане неделя вас порадует. Возможно интересное деловое предложение. Также может появиться новый источник доходов. К концу недели вы получите солидную прибыль.

Про любовь. Настрой этой недели обещает быть романтичным. Встречи, свидания или даже любовное приключение могут ожидать вас. Выходные дни непременно проведите вместе с тем, кого любите, и желательно на природе. Избранник может выполнить ваше заветное желание.

Про интим. Не стоит без конца мыться: если вам сегодня повсюду мерещится запах пота, и он остается даже после четвертого по счету душа — дело не в вашем обонянии или в нарушенной секреции потовых желез. Просто ваши гормоны бунтуют по полной программе — а все потому, что кое-кому стоит меньше думать о спасении человечества и больше — о своем бренном теле...

Благоприятные дни: 12, 13; неблагоприятные: нет.

Рак (22.06−22.07): Вероятно озарение новыми планами, идеями. Но реализовать эти планы можно будет лишь к концу недели. Вполне возможен прием гостей. Вы можете доставить много приятных минут своим близким. Возможна временная неудовлетворенность собой, работой и даже любимым человеком. Раки, фанатично преданные какой-либо идее, будут не способны реально оценить возникшую неоднозначную ситуацию. Вся их деятельность может оказаться ошибочной.

Про деньги. В понедельник и во вторник желательно ничего серьезного не начинать и не предпринимать, опасайтесь обмана. В четверг возможны интересные финансовые предложения. Деловые новости порадуют вас.

Про любовь. Отношения с избранником будут во многом зависеть от вашего умения сглаживать острые углы. Постарайтесь, чтобы ваша рассудительность не перерастала в непреклонность при решении самых заурядных вопросов. Ищите компромисс.

Про интим. Звезды подчеркивают, что на данном этапе вашей жизни окружающие склонны больше обращать внимание на ваши деловые качества и интеллектуальные способности, нежели оценивать вас с точки зрения сексуальной привлекательности. Но это не означает, что интимная сфера окажется у вас ненасыщенной. Просто если вы сможете выигрышно подать себя, сыграв как раз на притягательности облика талантливой сильной личности, то, бесспорно, вокруг образуется даже очередь желающих вас соблазнить.

Благоприятные дни: 17, 18; неблагоприятные: 15.

Лев (23.07−23.08): Не исключены неожиданные повороты судьбы. Вероятно, высокий жизненный потенциал заставит слишком ленивых Львов-мужчин проявить максимальную активность и работоспособность. Неделя проходит под знаком неверности, клеветы. Во второй половине недели заботы будут постоянно напоминать о себе и требовать внимания.

Про деньги. Среда — день новых финансовых поступлений, но не спешите всё сразу тратить, толку от покупок будет немного. Есть вероятность, что в субботу семейная жизнь потребует значительных вложений. В воскресенье берегите свой кошелек от мошенников.

Про любовь. Эта неделя благоприятна для решения личных проблем на рабочем месте. Похоже, у вас намечается служебный роман. Не стоит этого бояться, но и афишировать отношения не нужно.

Про интим. Львов на этой неделе будет тянуть на все округлое, смягченное, мягкое и приятное на ощупь. И вы окажетесь правы, если сразу вспомните о так называемых «французских булочках». Именно нижняя часть спины будет вас привлекать более всего!

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 16.

Дева (24.08−23.09): Возможно, вам удастся реализовать задуманное или предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности. Велика вероятность неожиданных доходов, подарков, сюрпризов. Благоприятная неделя. Убежденность в своей правоте и убедительность в доводах могут привести к успеху в любом деле.

Про деньги. Осуществление новых проектов может потребовать материальных затрат, но они окупятся с лихвой, правда, нескоро, через месяц или два. Во вторник опасайтесь ошибок в документации. В четверг есть шанс заключить партнерский контракт на длительную перспективу.

Про любовь. На этой неделе отношения с любимым человеком будут полны неожиданностей. Вас могут как порадовать, так и огорчить. В воскресенье не отмахивайтесь от серьезного разговора, он поможет вам лучше узнать друг друга.

Про интим. Девы будут заниматься любовью по полной программе — и устроят настоящий праздник для своих спутников жизни. В конце концов те даже не будут знать, куда от них сбежать. А все потому, что Девы могут терять чувство меры: они готовы заниматься сексом до потери сознания — от голода, например...

Благоприятные дни: 12, 17; неблагоприятные: 18.

Весы (24.09−23.10): Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вам придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Возможно, что все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Это может привести к срывам и потере интереса к семейным ценностям. Возможна легкая депрессия, которая сейчас некстати. Может быть, вы увидите несоизмеримость ваших проблем с трагедиями окружающих вас людей.

Про деньги. Постарайтесь не ввязываться в авантюры и сомнительные проекты. Прежде чем что-то приобрести, хорошенько подумайте, необходимо ли это вам, и насколько нужно именно в данный момент. В среду вы можете получить значительную прибыль.

Про любовь. В отношения с любимым человеком вам пора внести позитивные изменения, открыть второе дыхание, что позволит почувствовать себя счастливыми и значительными. Пятница и суббота созданы для романтических встреч.

Про интим. Весам понравится представлять своих знакомых без одежды. К своему глубокому удовлетворению они обнаружат, что у подобного занятия есть и другие, ранее неизвестные им плюсы. Оказывается, если представлять начальство обнаженными, то становится не так скучно выслушивать их речи о повышении дисциплины и о понижении затрат по случаю кризиса...

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 15.

Скорпион (24.10−22.11): Успех обеспечен только тем Скорпионам, которые уверены в себе и в своих убеждениях. Уравновешенность и скромность Скорпионов могут значительно повысить их авторитет, улучшить материальное положение, наладить и укрепить отношения с близкими. Многих Скорпионов ожидает спокойная и гармоничная неделя. Они получат возможность благополучно прервать череду проблем.

Про деньги. Вы сейчас весьма востребованы как специалист. Ваше начальство оценит ваши таланты, вам предложат повышение и увеличение зарплаты. Вы вполне успешно можете заниматься делами, которые требуют большой ответственности.

Про любовь. События этой недели обещают быть яркими и романтичными. Не исключены значительные перемены в личной жизни, похоже, вы решитесь, наконец, на важный шаг.

Про интим. Скорпионы на днях наконец-то разглядят в своем доселе безупречном партнере/партнерше изъяны и пятнышки, и особенно вас разочаруют сексуальные способности. Впрочем, велик риск оказаться слишком пристрастными и несправедливыми...

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 15.

Стрелец (23.11−21.12): Не исключено, что у Стрельцов появятся новые перспективные планы. Возможно, что их личная жизнь удивительным образом переплетется с профессиональной деятельностью. Это повлечет за собой определенные перемены в положении многих представителей этого знака. Звезды предупреждают Стрельцов-мужчин о возможности финансовых потерь. Вероятны осложнения в отношениях с самыми близкими людьми на почве возникших неприятностей.

Про деньги. Постарайтесь разумно использовать свои финансовые ресурсы. Во вторник можно рассчитывать на солидные денежные поступления. Если вы еще не были в отпуске, самое время отправиться в путешествие и не экономить.

Про любовь. Вы безо всяких усилий со своей стороны притягиваете к себе противоположный пол. Виной тому — жажда романтических впечатлений и готовность ими делится. Тяга к развлечениям позволит отвлечься от бытовых проблем и хорошо отдохнуть. Наслаждайтесь курортным романом.

Про интим. У Стрельцов проблемная неделя с множеством споров и недоразумений. Сохраняйте присутствие духа и не поддавайтесь на попытки спровоцировать вас на скандал, даже если вас самих так и тянет всласть поругаться с вашим избранником/избранницей. Лучше погасите вспыхнувшее напряжение затяжным поцелуем — оно того стоит!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 16.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает завершение дел, подведение итогов, ожидание изменений в жизни. Возможно, у Козерогов появится желание что-либо изменить, но это желание будет спорить с боязнью перемен. Противоречия восприятия происходящего сознанием и подсознанием осложнят самооценку, оценку событий и поведения окружающих. Неделя не совсем удачна для деловых контактов.

Про деньги. В понедельник пройдут удачно деловые встречи и переговоры, но ничего нового затевать не стоит. В пятницу вы можете рассчитывать на незначительные денежные поступления. В субботу будут удачны покупки, в том числе крупные.

Про любовь. Хороший момент для осмысления создавшегося положения в вашей паре. Вам необходимо решить, серьезны ли ваши намерения. Терпение любимого человека не безгранично, он не будет ждать вас вечно.

Про интим. Ищите и обрящете — эта прописная библейская истина снова оправдается. Тот, кто ищет приключений на свою голову (и другие эрогенные зоны), тот, как известно, обязательно их найдет. Но лучше всего у вас нынче ищутся приключения на верхнюю часть спины, запястья и мочки ушей.

Благоприятные дни: 17, 18; неблагоприятные: 13.

Водолей (21.01−19.02): Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Успех будет сопутствовать тем, кто самостоятельно разработал, осмыслил и только потом реализовал план действий. Благоприятная неделя для полноценного отдыха, развлечений, зачатия. Вероятно возвращение старых долгов. Подъем энергетического потенциала может способствовать положительным переменам в жизни.

Про деньги. На этой неделе могут возникнуть материальные затруднения, но благодаря помощи близких людей все можно будет быстро исправить. За трудолюбие и ответственность вас могут премировать. Не исключен и карьерный рост.

Про любовь. Знакомство в дружеской компании наверняка будет иметь романтическое продолжение, так что, если такого рода приключения в ваши планы не входят, не посещайте вечеринки. Встречи в среду и субботу обещают бурную страсть.

Про интим. Вы склонны впадать в фантазии, мечтая о новом активном партнере/партнерше: о стройных ногах и о любящих глазах, о горячих, нет — жарких! — губах, да-да-да! И только ближе к выходным они догадаются взять дело в свои руки и начнут действовать, воплощая свои мечты в жизнь.

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: нет.

Рыбы (20.02−20.03): Рыб ожидает хорошая неделя во всех отношениях. Благоприятно начинать любое дело. Рост вашего благосостояния может произойти лишь в том случае, если вы будете владеть деньгами, а не они вами. Благоприятная неделя для реализации планов и желаний, поездок и путешествий, переезда на новое место. Вероятно, что давние мечты многих Рыб осуществятся.

Про деньги. Не тратьте слишком много. Постарайтесь избавиться от вредных привычек, они довольно дорого вам обходятся. На работе вам не удаться долго отлынивать от ответственных заданий.

Про любовь. Неделя грозит начаться с минорной ноты. Не исключено разочарование в любви. Четверг лучше провести в одиночестве, подумать о сложившейся ситуации. А вот выходные могут принести неожиданный подъем настроения.

Про интим. Рыбы в ближайшие дни будут грезить наяву, а ночью увидят во сне все свои сексуальные фантазии, причем уже исполнившимися. В результате они окончательно запутаются, где сон, где явь, и что вообще происходит. Но нет худа без добра, и подобная катавасия может придать смелости некоторым Рыбам и в самом деле реализовать свои мечтания.

Благоприятные дни: 12, 17; неблагоприятные: нет.