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Маршруты 2024

Маршруты 2024

21, 23 и 25 августа компания «Имена» приглашает вас на ежегодный цикл городских экскурсий — «Маршруты».

Третий и завершающий этап «Маршрутов» в этом году посвящён роли городских сообществ, в формировании локальной идентичности.

Приглашаем на прогулку по центральным улицам города, где мы узнаем:

  • Благодаря кому на фасадах зданий сохранились исторические вывески;
  • Как во времени изменялось здание ТЦ «Куклы» и как горожане повлияли на развитие этой территории;
  • Что такое третье место, посетим новые точки притяжения.

Экскурсии третьего маршрута пройдут с 19.00 до 20.30.

Место встречи: сквер Тульского оружейного завода, у памятника С.И.Мосину.
 
Регистрация по ссылке.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
21 августа 2024, среда
19:00
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23 августа 2024, пятница
19:00
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25 августа 2024, воскресенье
19:00
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