Маршруты 2024

21, 23 и 25 августа компания «Имена» приглашает вас на ежегодный цикл городских экскурсий — «Маршруты».

Третий и завершающий этап «Маршрутов» в этом году посвящён роли городских сообществ, в формировании локальной идентичности.

Приглашаем на прогулку по центральным улицам города, где мы узнаем:

Благодаря кому на фасадах зданий сохранились исторические вывески;

Как во времени изменялось здание ТЦ «Куклы» и как горожане повлияли на развитие этой территории;

Что такое третье место, посетим новые точки притяжения.

Экскурсии третьего маршрута пройдут с 19.00 до 20.30.

Место встречи: сквер Тульского оружейного завода, у памятника С.И.Мосину.



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