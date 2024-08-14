Маршруты 2024
21, 23 и 25 августа компания «Имена» приглашает вас на ежегодный цикл городских экскурсий — «Маршруты».
Третий и завершающий этап «Маршрутов» в этом году посвящён роли городских сообществ, в формировании локальной идентичности.
Приглашаем на прогулку по центральным улицам города, где мы узнаем:
- Благодаря кому на фасадах зданий сохранились исторические вывески;
- Как во времени изменялось здание ТЦ «Куклы» и как горожане повлияли на развитие этой территории;
- Что такое третье место, посетим новые точки притяжения.
Экскурсии третьего маршрута пройдут с 19.00 до 20.30.
Место встречи: сквер Тульского оружейного завода, у памятника С.И.Мосину.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула , Тула
21 августа 2024, среда
19:00
23 августа 2024, пятница
19:00
25 августа 2024, воскресенье
19:00
15 - 21 августа
25 августа, воскресенье 00:00