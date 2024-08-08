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От классики к поп-музыке и обратно

От классики к поп-музыке и обратно

21 августа в Концертном зале Тульской филармонии пройдет концерт-лекция «От классики к поп-музыке и обратно».

Зачастую новое в поп-музыке — это даже не хорошо забытое старое, а просто старое, не слишком известное массовой публике. Музыковед и участник инди-поп-группы OQJAV Ярослав Тимофеев расскажет о том, как академическая музыка повлияла на современную популярную культуру. Он наглядно продемонстрирует на множестве примеров, как шоу-бизнес питается творческими озарениями композиторов прошлого, писавших для церквей, князей и узкого круга просвещенных знатоков.

В концерте-лекции примут участие артисты Тульской филармонии.

Ярослав Тимофееев — музыковед, лектор, композитор, звонарь, клавишник группы OQJAV, ведущий концертов Московской филармонии.

Выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Лауреат международных конкурсов по фортепиано, музыкальной композиции и искусству колокольного звона. В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Стравинский и „Хованщина“ в редакции Дягилева: опыт источниковедческого и исторического исследования». Лауреат I степени Всероссийской премии для молодых музыкальных критиков «Резонанс» в рамках Дягилевского фестиваля (2015).

Ярослав Тимофеев неоднократно был членом жюри и экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска». В 2014 году участвовал в подготовке церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в качестве музыкального консультанта. С 2010 года работает в Московской филармонии. С сезона 2017/18 ведёт концерты проекта «Мама, я меломан», с сезона 2018/19 является постоянным соавтором и соведущим проекта «Язык музыки». Читает авторские лекции перед концертами в концертных залах имени П. И. Чайковского и имени С. В. Рахманинова. Весной 2020 года провёл ряд онлайн-концертов «Домашнего сезона».

С 2017 года — участник инди-группы OQJAV (фортепиано). В её составе стал обладателем Приза имени Микаэла Таривердиева «За лучшую музыку к фильму» фестиваля «Кинотавр».

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
21 августа 2024, среда
18:30
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