Ведущий программы «Поедим, поедим!» Федерико Арнальди о Туле, пряничном пиве и гречке

– Вы провели в Тульской области несколько дней. Что впечатлило?

– Я в Туле не в первый раз, но был здесь давно. И сейчас вижу, как меняется город. Он стал ярким и благоустроенным. Взять даже «Искру», это уже не провинция, это столичный уровень. Улица Металлистов еще впечатлила. Меня поразило, сколько внимания уделяется реставрации старых зданий, они выглядят, как новые. Я объездил всю Россию, интересных городов много, но Тула меня очень приятно удивила.

Еще я побывал в усадьбе Льва Николаевича Толстого и вспомнил свою преподавательницу по литературе. Подумал, что, если бы она увидела, где я нахожусь, гордилась бы мной. Мы проходили произведения Толстого, пытались прочитать эти огромные книги и, честно говоря, немного мучались.

Учительница мучалась тоже, кричала: «Мама Мия! Ну что с вами?!».

Было сложно. А сегодня я увидел стол, за которым была написана «Война и мир», «Анна Каренина». Причем рядом со столом стоит маленький детский стульчик дочки Льва Николаевича Татьяны. Оказывается, писатель не любил носить очки и сидел на маленьком стуле, чтобы быть ближе к бумаге. Это очень интересный факт!

Потом я был в ресторане SheLESt (в парк-отеле JustWood, – Прим. авт.). Там я попробовал блюда из книги рецептов Софьи Андреевны, но в современном ключе. Это было интересно. Когда читаешь произведение, то между тобой и писателем остается некое расстояние, а в такие моменты ты можешь окунуться в мир автора, узнать о том, как он жил, что ему нравилось. Это очень трогательно!

– Гастрономически Тула удивила?

– Да! Вы умудрились придумать пиво со вкусом пряника, которое было сварено со всеми «пряничными» пряностями – кардамоном, имбирем, мускатным орехом, бадьяном, корицей. Ты пьешь это плотное темное пиво, и ассоциации крутятся у тебя в голове, фантастика!

Думаю, пряник, который можно пить, войдет в мой личный топ-3 удивительных блюд, которые я попробовал.

Не успел я отойти от этого вкуса, как мне сказали, что есть еще и пиво со вкусом пастилы! Оно другое, похоже на сидр, с ароматом яблока. Интересный экспириенс!

– Итальянская vs русская кухня. Какая, выигрывает в вашем личном рейтинге?

– Я итальянец, и мы очень гордимся нашей кухней. Всю жизнь я был уверен, что она лучшая. Но на днях я был в Италии впервые за четыре года, и в этот раз я заметил там много нюансов. Особенно в части ресторанов и сервиса.

В России любое кафе предоставляет большое разнообразие блюд. И сервис везде хороший, это уже не те заведения, в которых официантами работают студенты, не имеющие представления об обслуживании гостей. Такого высокого сервиса, как в России, я в Италии сейчас не встретил.

В итальянской кухне вкусные блюда, но происходит стагнация. Как будто мы присели на трон и не хотим развиваться. В России – большое разнообразие, мне нравится тенденция использования локальных продуктов, интересные подачи. Не думал, что когда-то скажу это, но итальянцам сейчас есть чему поучиться у России.

– Италия – это оливковое масло, вкусное вино. Как с этим в России?

– Я редко пью вино, этот напиток для меня не принципиален. Нахожу здесь подходящее, если нужно. С оливковым маслом ситуация другая… Без него я не могу жить. Оливковым маслом приправляю все: простые и сложные блюда, овощи, гречку. Это то итальянское, что остается во мне.

Оливковое масло привожу из других стран: Греции, Турции. Сейчас был в Италии, конечно же, тоже прихватил его с собой. Кстати, хочу похвалить русские сыры. Вы научились их делать очень хорошо!

– Какие русские блюда полюбили больше всего?

– Постоянно открываю новое. Вчера вот попробовал борщ с вишней. Очень прикольно! Вишня лопается во рту и дает взрыв кислоты и сладость ягоды. Это возможность посмотреть на блюдо с другой стороны. И опять же подача: тонкие ломтики сала, сметана в ложке, расписанной под хохлому. Это как раз то, о чем я говорил: подача и новые вкусы. В Италии нет культуры супов. В России я их очень полюбил.

А еще я в восторге от свободы: в России можно есть в любое время без границ.

В Италии, если вы хотите позавтракать, в ресторан нужно ехать до 11 утра. Капучино после 12 уже не выпьешь. В шесть вечера поужинать тоже нельзя.

Раньше я думал: как круто, 60 миллионов итальянцев едят в одно время, как огромное семейство. Но сейчас привык к русской свободе, при которой кафе открыты в любое время. Это неплохо.

Ну и мое открытие в России – гречка. У нее очень странный вкус для итальянского восприятия, но я привык и понял, что это хорошая здоровая альтернатива другим крупам. Гречка полезнее макарон, риса или хлеба, так что есть ее я стал чаще.

– Съемки программы – дело энергозатратное. Сколько времени занимает работа над одним выпуском? Отдыхать успеваете?

– У нас большая команда, которая участвует в съемках, и еще одна команда в Москве, которая работает над тем, что за кадром. И я один.

На съемки каждого выпуска уходит примерно 5-6 дней. Очень редко, когда мы управляемся за четыре дня. Выпуски выходят каждую неделю, так что в среднем перед камерой я с утра до вечера 300 дней в году. Плюс еще перелеты и переезды. Отдыхать в таких условиях не успеваешь.

– Вы сейчас снимаете новый сезон программы. Каких сюрпризов ждать зрителям?

– Будет много новых городов и впечатлений. Сейчас мы ведем переговоры с Северной Кореей и Китаем. Это должно стать эпичным путешествием. Пока еще не могу обещать, что все получится, но мы стараемся.

Северная Корея и Китай – вообще другой мир. Если все получится, будет удивительно!