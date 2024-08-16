17 августа на мясновском аэродроме пройдёт фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо». В программе мероприятия:

концентр музыкальных и танцевальных коллективов Тульской области,

выступление Центра циркового искусства «Воздушный проект»,

зарядка от «Фитнес парка»,

наземная демонстрация сверхлегких летательных аппаратов: дельталетов, паралетов, автожиров, самолетов, мотопарапланов,

наземная демонстрация аэростатов,

мастер-класс наземной подготовки на парапланах,

мастер-классы для детей от БФ «СОВА».