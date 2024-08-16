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Тульское небо

Тульское небо

17 августа на мясновском аэродроме пройдёт фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо». В программе мероприятия:

  • концентр музыкальных и танцевальных коллективов Тульской области,
  • выступление Центра циркового искусства «Воздушный проект»,
  • зарядка от «Фитнес парка»,
  • наземная демонстрация сверхлегких летательных аппаратов: дельталетов, паралетов, автожиров, самолетов, мотопарапланов,
  • наземная демонстрация аэростатов,
  • мастер-класс наземной подготовки на парапланах,
  • мастер-классы для детей от БФ «СОВА».

Вход для гостей спортивного праздника бесплатный! Начало в 14.00 по адресу: ул. Чмутова, 158-а.

Где и когда?
Мясново, аэродром
Тула , Тула, ул. Чмутова, 162-а
17 августа 2024, суббота
14:00
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