Тульское небо
17 августа на мясновском аэродроме пройдёт фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо». В программе мероприятия:
- концентр музыкальных и танцевальных коллективов Тульской области,
- выступление Центра циркового искусства «Воздушный проект»,
- зарядка от «Фитнес парка»,
- наземная демонстрация сверхлегких летательных аппаратов: дельталетов, паралетов, автожиров, самолетов, мотопарапланов,
- наземная демонстрация аэростатов,
- мастер-класс наземной подготовки на парапланах,
- мастер-классы для детей от БФ «СОВА».
Вход для гостей спортивного праздника бесплатный! Начало в 14.00 по адресу: ул. Чмутова, 158-а.
Где и когда?
Тула , Тула, ул. Чмутова, 162-а
17 августа 2024, суббота
14:00
15 - 21 августа