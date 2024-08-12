Реновация на ул. Смидович, 6 отменилась: жители пытаются вернуть дому статус пригодного для жилья

Инвестор, заплатив за ремонт МКД, не нашел понимания у руководства Тулы и был вынужден уйти. Жителям же остался дом, в котором жить можно, а «капиталить» — нет.

Дом № 6 по улице Смидович в Туле многие знают в сочетании со словом «реновация» или «надстройка». В 2017 году все были уверены, что случится чудо: аварийная четырехэтажка станет первой в Туле, которая по подобию столичных получит новую жизнь — уникальный капремонт — и в скором времени превратится в стильную высотку. Дом через год действительно перестал по факту быть аварийным, однако проблем у его жителей только добавилось.

Вариант с надстройкой этажей появился не просто так. Угроза обрушения наружной стены дома 1958 года постройки возникла еще в 2007 году. В администрации города заявили, что решить проблему за счет бюджета не представляется возможным: все квартиры приватизированы, а значит, на ремонт из бюджета выделить деньги нельзя. Вариант с компенсацией жителей четырехэтажки не устраивал: сумма рассчитывалась бы из остаточной стоимости квартир, а цена их при аварийном статусе — что кот наплакал.

В Москве подобная проблема уже несколько лет решалась в некоторых случаях реновацией — капремонтом дома с укреплением фундамента и надстройкой новых этажей.

Весной 2017 года трещины в стене дома на ул. Смидович достигли 40 см. Тогда же появился и инвестор ООО «ЕР-МЕНЕДЖМЕНТ», изъявивший желание помочь жителям дома.

Аварийно-восстановительные работы компания провела по специально разработанной для данного дома технологии. Часть стены первого этажа полностью разобрали и переложили.

В апреле 2018 года должен был начаться следующий этап, предполагающий увеличение площади существующих квартир и этажности здания с четырех до девяти.

Администрация города активно поддерживала проект. Тогда главой был Евгений Авилов, и его заместитель по строительству и ЖКХ Роман Мурзин заявлял, что реновация — единственный спасительный выход для дома.

Проект реконструкции и надстройки дома прошел экспертизу, по всем параметрам переустройства коммуникаций и безопасности он получил одобрение. Кроме одного «но»: достаточного места под парковку во дворе не было. И этот очевидный с самого начала факт загнал всю идею в тупик. Жители дома пытались договориться с соседями, просили отдать им пустырь во дворе, чтобы было где обустроить места для машин. Те сказали, что это не их проблемы, и делиться пустырем не захотели.

Подрядчик, потратив миллионы на аварийные работы и экспертизы, зарплату строителям, закупку стройматериалов и охрану стройплощадки, столкнулся с бюрократическими сложностями и абсолютной негибкостью законодательства.

В 2021 году уже в сменившейся администрации Тулы от проекта открестились: экспертизы проекта не было, заявки тоже, да и программы реновации в городе тоже не было, а была и есть только программа переселения, «которая имеет огромную социальную значимость, поэтому органами местного самоуправления будет продолжена работа по расселению аварийных домов в городе Туле и созданию благоприятных условий проживания граждан».

Ну и по традиции официальный ответ на запрос Myslo добили статистикой, иллюстрирующей активную деятельность, но на самом деле, скорее, подчеркивающую невозможность оперативного решения жилищного вопроса. Так, по состоянию на 28.05.2021 в региональном центре 245 многоквартирных домов были признаны аварийными после 1 января 2017 года. При этом с 2016 по 2020 год в Туле полностью расселено только 70 домов.

Инвестор в итоге перестал питать надежды на благосклонность тульских чиновников и, решив больше не тратить деньги и время, ушел.

На память жителям остался забор вокруг дома, строительные вагончики, кое-какие материалы. И укрепленный за счет инвестора фундамент.

— Забор преграждает нам дорогу в поликлинику. То можно было за 10 минут до нее дойти по прямой, а теперь приходится вокруг 40 минут идти. Мы же не молодеем. Кто теперь уберет все это? Там же и вагончики строительные остались. Территория открытая, там и закладчики ходят теперь, и подростки гуляют. Это вообще очень опасная ситуация — откуда мы знаем, кто еще туда додумается заглянуть? — говорит жительница дома Галина Козлова.

Разрушение дома остановилось, но возникла новая проблема: как его теперь содержать?

Четырехэтажку после получения аварийного статуса из программы капремонта вычеркнули. Жители оказались лишены возможности заниматься ремонтом коммуникаций, крыши, электрики.

Лежащие на спецсчете средства стали им недоступны.

Чтобы снять аварийный статус дома, собственники вновь пошли в администрацию, но им заявили, что инвестор-то молодец, но якобы не до конца он выполнил свои обещания. И отказали.

Люди обратились в суд, дважды провели за свой счет экспертизу, которая подтвердила, что новых разрушений нет и жить в доме можно. Тем не менее суд встал на сторону руководства города, отказав жителям в иске на отмену постановления о признании дома аварийным.

— Чтобы дом продолжал быть пригодным для жилья, за ним нужно ухаживать. Но нам не дают этого делать, и сама администрация говорит, что сделать ничего не может. И как быть? Подаем пакет документов о снятии статуса, но нам постоянно говорят, что не хватает каких-то бумаг. Мы уже не понимаем, чего теперь от нас хотят. Предлагали переселиться в маневренный фонд, но нам это зачем? У нас теперь пригодный для проживания дом. Переселимся мы — и что? Наш снесут, а на его месте построят новое жилье? И ведь наверняка парковочных мест тогда каким-то чудом хватит сразу, — говорит Галина Козлова.

— Маячки, установленные несколько лет назад, не двигаются с места. Это наглядно говорит о том, что теперь дом в порядке. Во время судебного разбирательства мы дважды заказывали экспертизу. В них говорится: «Дом № 6 по ул. Смидович в настоящее время не является аварийным, подлежащим сносу или реконструкции». Но это почему-то не является основанием для изменения статуса дома, — поясняет Александр Рязанцев.

В администрации Советского округа ситуацию прокомментировали в традиционном стиле. А именно: напомнили названия нормативных актов, на основании которых дом признается аварийным, добавили, что собственники не предоставили необходимый пакет документов, и напомнили, что у жителей есть право повторно обращаться:

— Многоквартирный дом по адресу г. Тула, ул. Смидович, 6, в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 06.10.2021 № 3250, признан аварийным и подлежащим реконструкции. Согласно пункту 53 Положения в случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки в соответствии с принятым на основании указанного в пункте 47 Положения заключения, комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

В настоящее время собственниками дома или уполномоченным ими лицом не предоставлены необходимые документы о проведении реконструкции дома № 6 по ул. Смидович г. Тулы.

В связи с непредоставлением необходимого перечня документов (пункт 23 административного регламента) для принятия решения в соответствии с Положением принятие другого решения не представляется возможным.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче документов после устранения обстоятельств, явившихся основанием для отказа в ее предоставлении. В случае отказа в предоставлении услуги жители вправе обжаловать его в суде.