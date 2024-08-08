  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. «Глинка-Гала» - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
«Глинка-Гала»

«Глинка-Гала»

21-25 августа в Туле будет представлен цикл концертов и программ в рамках проекта «Глинка-Гала».

«Глинка-Гала» - продолжение традиции проведения грандиозных музыкальных опен-эйров «Кремлевская опера» в Тульском кремле. Этому уникальному филармоническому проекту в 2024 году исполняется шесть лет. За это время в пространстве Тульского кремля были представлены оперы «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, «Иоланта» и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Алеко» С. В. Рахманинова, фольклорно-исторический спектакль «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте», ряд концертных программ и театрализованных постановок…

На этот раз музыкальный праздник в пространстве Тульского кремля приурочен к 220-летию со дня рождения великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, которое отмечается в 2024 году. В проекте «Глинка-Гала» примут участие артисты и творческие коллективы Донецкой и Тульской филармоний, солисты Большого театра России и Мариинского театра а также музыковед и музыкальный критик, лектор Московской филармонии Ярослав Тимофеев. Всего – около 130 артистов из разных, в том числе, новых регионов России получат уникальную возможность совместной творческой деятельности в проекте, посвященном наследию М. И. Глинки.

Центральное событие проекта – большой праздничный концерт «Глинка-Гала» на Соборной площади Тульского кремля – состоится 25 августа. В нем примут участие сводный симфонический оркестр, в состав которой войдут два коллектива – тульский и донецкий, Тульский государственный хор и солисты Большого театра России и Мариинского театра народный артист России Владимир Ванеев (бас), лауреаты международных конкурсов Альбина Латипова (сопрано) и Альбина Лиманова (меццо-сопрано).

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
24 августа 2024, суббота
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Мой сосед Тоторо
25 августа, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.