Контрольная закупка Myslo: пробуем вареники с картошкой

Сегодня мы пробуем вареники с картошкой и грибами. В сетевых магазинах Тулы мы купили этот продукт пяти торговых марок:

«Братцы Вареники»,

«Мираторг»,

«Крутим-Лепим»,

«Sибирская коллекция»,

«Цезарь».

«Братцы Вареники»

Цена: 234,59 руб.

Вес: 800 г.

Производитель: ООО «Фабрика Уральские пельмени», Челябинск.

Состав. Тесто: мука пшеничная хлебопекарная в/сорт, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль поваренная пищевая, эмульгатор — лецитин подсолнечный. Начинка: картофель отварной, грибы шампиньоны, лук репчатый пассерованный, шампиньоны резаные сушеные, пищевые волокна пшеничные, перец черный молотый, смесь грибная (соль пищевая, грибы сушеные резаные, ароматизатор грибы).

Вареники не развалились при варке, но тесто у них очень толстое. Начинки много, картошка живая, настоящая. Вкус грибов есть, но вот самих кусочков внутри маловато. Это объясняется тем, что в составе есть ароматизатор. Не худший вариант, но и не высший балл.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Мираторг»

Цена: 309,99 руб.

Вес: 600 г.

Производитель: ООО «Брянская мясная компания», Брянская область, Трубчевский район, пос. Прогресс.

Состав. Начинка: картофель, грибы, лук, соль пищевая. Тесто: мука пшеничная в/с, вода питьевая, меланж яичный, соль пищевая, масло подсолнечное.

Тесто уже потоньше, чем у предыдущих: эти вареники даже немного сморщились при варке. Начинки много. Грибы не ощущаются, зато очень много жареного лука. Этот вкус перебивает все и даже кажется немного синтетическим. Возможно, из-за лука не чувствуются и грибы.

И еще: после этих вареников странное послевкусие. Нам не понравилось.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Крутим-Лепим»

Цена: 99,90 руб.

Вес: 500 г.

Производитель: ООО «АЙС-ПРОДУКТ», Брянск.

Состав: мука пшеничная, высшего сорта, картофельное пюре (картофель, вода питьевая), вода, питьевая, грибы шампиньоны, лук репчатый, масло подсолнечное, соль.

Мелкие, теста кажется больше, чем начинки. И к ней есть вопросы. Кусочки грибов есть, но картошка очень вязкая. Сложилось впечатление, что начинка сделана из сухого пюре, но точно утверждать, судя по составу, мы этого не можем.

После этих вареников остается долгое послевкусие, как будто в начинке есть ароматизаторы. Правда, в составе их тоже не обнаружено. Эти вареники понравились нам меньше всех.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Sибирская коллекция»

Цена: 355,99 руб.

Вес: 700 г.

Производитель: ООО «Щелковский МПК», Московская область, г. Лосино-Петровский.

Состав. Начинка: картофель отварной, шампиньоны жареные, вода питьевая, лук репчатый жареный, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый. Тесто: мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, масло подсолнечное, соль.

Эти вареники отличаются даже на вид. Тонкое тесто, красивая лепка с узором по краям. Внутри достаточно картофеля и грибов. Вкус яркий и натуральный. Эти вареники очень похожи на домашние. Мы такое любим, поэтому, конечно, ставим высший балл.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Цезарь»

Цена: 269,99 руб.

Вес: 600 г.

Производитель: ООО «Морозко», Ленинградская обл., пос. Ковалево.

Состав. Тесто: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, масло растительное рафинированное дезодорированное, соль, комплексная пищевая добавка мальтодекстрин, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, фосфат натрия, пирофосфаты, полифосфат, лецитин Е322. Начинка: картофель свежий, грибы белые, масло растительное, лук репчатый, картофельные хлопья (картофель свежий, регуляторы кислотности пирофосфаты, аскорбиновая кислота, куркумин), сливки сухие, соль, перец черный молотый, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консервант сорбат калия, ароматизатор.

Плотное тесто и много начинки. Чувствуется лук и грибы. На вкус они кажутся натуральными, но посмотрите на состав! Ароматизаторы, глутамат натрия, картофельные хлопья и еще много всего. Кажется, что в составе простого блюда этого быть не должно. Несмотря на то, что вкус нам понравился, оценку мы снизим.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Мираторг» (51,6 руб. за 100 г).

Самый дешевый продукт — «Крутим-Лепим» (19,98 руб. за 100 г).

Самый вкусный продукт, по мнению редакции, — «Sибирская коллекция».