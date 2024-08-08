24 августа на Казанской набережной покажут интерактивную музыкальную программу «Как на нашу землю музыка пришла».

Все участники программы «Как на нашу землю музыка пришла» будут вовлечены в удивительное, полное магии и красоты действо, которое развернется под открытым небом.

Русская народная музыка была главным источником вдохновения основателя национальной музыкальной школы М. И. Глинки, 220-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

В одном из писем Г. Берлиозу Глинка писал: «Я понял, музыку создаёт народ. Пора и русским композиторам, стоящим всё на той же ступени случайного пользования мотивами народной песни, подняться на ступень выше».