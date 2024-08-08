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Как на нашу землю музыка пришла

Как на нашу землю музыка пришла

24 августа на Казанской набережной покажут интерактивную музыкальную программу  «Как на нашу землю музыка пришла».

Все участники программы «Как на нашу землю музыка пришла» будут вовлечены в удивительное, полное магии и красоты действо, которое развернется под открытым небом.

Русская народная музыка была главным источником вдохновения основателя национальной музыкальной школы М. И. Глинки, 220-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

В одном из писем Г. Берлиозу Глинка писал: «Я понял, музыку создаёт народ. Пора и русским композиторам, стоящим всё на той же ступени случайного пользования мотивами народной песни, подняться на ступень выше».

Где и когда?
Казанская набережная
24 августа 2024, суббота
16:00
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