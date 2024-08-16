Последний домашний матч лета «Арсенала» и фестиваль искусств «Пятницкая башня»: выходные в Туле

«Арсенал» — «Алания»
Где: Стадион «Арсенал».
17 августа «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Аланию» из Владикавказа.
Пятницкая башня
Где: Тульский кремль.
16-18 августа в Тульском кремле пройдет международный фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня».
10 площадок, 12 направлений, 35 творческих коллективов, 200 участников, 40 мероприятий.
Сено-солома
Где: Куликово поле.
17 августа на Куликовом поле пройдет фестиваль «Сено-солома».
Гостей ждут выступления скоморохов и сельские соревнования, мастер-классы, народные игры и концерт фольклорных коллективов из Тулы и области.
#ДругБери
Где: Площадь искусств.
17 августа на Площади искусств пройдет выставка-пристройство животных, которых опекают тульские зооволонтёры.
Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту
Где: Аэродром «Мясново».
17 и 18 августа на аэродроме «Мясново» пройдут чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту в классе F-9U (радиоуправляемые гоночные БПЛА).
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из Москвы, Белгорода, Нижнего Новгорода, Крыма и Тулы.
Яблочная история
Где: Ясная Поляна.
17 августа музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» приглашает гостей на «Яблочную историю» — праздник, посвященный яблочному сезону.
Рассвет
Где: Поселок Рассвет.
С 16 по 18 августа в поселке Рассвет на территории мотосалона «Мотокультура. рф» пройдет рок-фестиваль «Рассвет».
Железное лето
Где: Городской парк, Новомосковск.
17 августа в Городском парке Новомосковска пройдет на мото-авто фестиваль «Железное лето».
Соревнования по конкуру
Где: Конно-спортивный комплекс «Грумант».
17 августа в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоятся соревнования по конкуру.
Москва-Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
18 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».