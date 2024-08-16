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Последний домашний матч лета «Арсенала» и фестиваль искусств «Пятницкая башня»: выходные в Туле

Последний домашний матч лета «Арсенала» и фестиваль искусств «Пятницкая башня»: выходные в Туле

А еще чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту и выставка-пристройство животных — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» — «Алания»

Когда: 17 августа, суббота, 19.00.

Где: Стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Алания»

17 августа «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Аланию» из Владикавказа.

 

Пятницкая башня

Когда: 16-18 августа, пятница-воскресенье, 19.00.

Где: Тульский кремль.

Пятницкая башня

16-18 августа в Тульском кремле пройдет международный фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня».

10 площадок, 12 направлений, 35 творческих коллективов, 200 участников, 40 мероприятий.

 

Сено-солома

Когда: 17 августа, суббота, 11.00.

Где: Куликово поле.

Сено-солома

17 августа на Куликовом поле пройдет фестиваль «Сено-солома».

Гостей ждут выступления скоморохов и сельские соревнования, мастер-классы, народные игры и концерт фольклорных коллективов из Тулы и области.

 

#ДругБери

Когда: 17 августа, суббота, 12.00.

Где: Площадь искусств.

#ДругБери

17 августа на Площади искусств пройдет выставка-пристройство животных, которых опекают тульские зооволонтёры.

 

Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту

Когда: 17-18 августа, суббота-воскресенье, 11.00.

Где: Аэродром «Мясново».

Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту

17 и 18 августа на аэродроме «Мясново» пройдут чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту в классе F-9U (радиоуправляемые гоночные БПЛА). 

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из Москвы, Белгорода, Нижнего Новгорода, Крыма и Тулы.

 

Яблочная история

Когда: 17 августа, суббота, 12.00.

Где: Ясная Поляна.

Яблочная история

17 августа музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» приглашает гостей на «Яблочную историю» — праздник, посвященный яблочному сезону.

 

Рассвет

Когда: 16-18 августа, пятница-воскресенье, 14.00.

Где: Поселок Рассвет.

Рассвет

С 16 по 18 августа в поселке Рассвет на территории мотосалона «Мотокультура. рф» пройдет рок-фестиваль «Рассвет». 

 

Железное лето

Когда: 17 августа, суббота, 13.30.

Где: Городской парк, Новомосковск.

Железное лето

17 августа в Городском парке Новомосковска пройдет на мото-авто фестиваль «Железное лето».

 

Соревнования по конкуру

Когда: 17 августа, суббота, 10.00.

Где: Конно-спортивный комплекс «Грумант».

Соревнования по конкуру

17 августа в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоятся соревнования по конкуру.

 

Москва-Петушки

Когда: 18 августа, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Москва-Петушки

18 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».

 

а что в кино?

Три богатыря. Ни дня без подвига

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши – немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.
 

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сегодня, в 13:33 0
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