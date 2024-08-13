17 августа на аэродроме в Мясново состоятся всероссийские соревнования по дрон-рейсингу. В этом году они совпадут с фестивалем авиационных и технических видов спорта «Тульское небо».

Соревнования пройдут на аэродроме Мясново (ул. Чмутова, 158а) 17 августа. В нём примут участие юниоры 9-18 лет.

Программа соревнований:

11.00 — торжественное открытие;

с 9.00 до 18.00 — квалификационные полеты, полуфиналы, финалы, подведение итогов и церемония награждения.

В тот же день состоится красочный фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо»: участников ждут тематические мастер-классы, наземная демонстрация авиамоделей, а для самых маленьких — весёлые старты, тир и аквагрим. Фестиваль начнётся в 14.00.

18 августа состоится Чемпионат России по авиационным моделям. В программе:

11.00 — торжественное открытие;

с 9.00 до 18.00 — квалификационные полеты, полуфиналы, финалы, подведение итогов и церемония награждения.

Соревнования проходят при поддержке правительства и министерства спорта Тульской области, Центра беспилотных систем и министерства промышленности и торговли.

Где: аэродром Мясново (г. Тула, ул. Чмутова, 158а).

Когда: 17 и 18 августа с 9.00 до 18.00.