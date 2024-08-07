С 16 по 18 августа в поселке Рассвет на территории мотосалона «Мотокультура. рф» пройдет рок-фестиваль «Рассвет». Выступят такие группы: Кроу, RAMMproJect, Юла, Азон, Eleanore Begin, Гай Гарин, Last Empire, KreepShow, Смерч, АУТОПСИЯ, PROLEGNY и др. Хедлайнер — легенда советско-российской панк-хардкор сцены «Пурген».

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18+. В сопровождении родителей до 12 лет — бесплатно.