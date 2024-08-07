  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Фестивали
  4. Рассвет - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Рассвет

Рассвет

С 16 по 18 августа в поселке Рассвет на территории мотосалона «Мотокультура. рф» пройдет рок-фестиваль «Рассвет». Выступят такие группы: Кроу, RAMMproJect, Юла, Азон, Eleanore Begin, Гай Гарин, Last Empire, KreepShow, Смерч, АУТОПСИЯ, PROLEGNY и др. Хедлайнер — легенда советско-российской панк-хардкор сцены «Пурген». 

Подробности и информацию о билетах ищите в группе мероприятия ВКонтакте

18+. В сопровождении родителей до 12 лет — бесплатно.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
16 августа 2024, пятница
14:00
 В календарь
 В календарь
17 августа 2024, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
18 августа 2024, воскресенье
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Синяя Тюрьма: Блю Лок — эпизод Наги
15 - 21 августа
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.