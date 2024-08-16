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Яблочная история

Яблочная история

17 августа музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» приглашает гостей на «Яблочную историю» — праздник, посвященный яблочному сезону.

Приехав в усадьбу в этот день, вы сможете:

  • стать участником экскурсионных маршрутов «Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы» (группы формируются в кассе музея);
  •  побывать в яснополянской теплице на экскурсии «Сто первых растений» (группы формируются в кассе музея);
  • совершить увлекательное путешествие по усадьбе с квестом «Пропавшая рукопись» и игровыми путеводителями (рассчитаны на три возрастные категории — 5–8 лет, 9–12 лет и старше 12 лет; приобрести можно в кассе музея);
  •  посетить выступление фольклорных коллективов (у Садового домика, с 13.00 до 15.00);
  • поучаствовать в интерактивной программе для детей и родителей (у Садового домика в 14.00);
  • покататься в экипаже и верхом (Конюшня);
  • принять участие в тематических мастер-классах (валяние яблока из войлока, роспись плакетки с изображением яблока) под руководством яснополянских мастеров (Кузня, с 10.00 до 17.00);
  • купить яснополянскую выпечку, белевскую пастилу и варенье из яснополянских яблок (у Садового домика);
  • приобрести тематические яснополянские сувениры (Житня);
  • сделать необычные фотографии в Кучерской избе.

Начало праздника — в 12.00 (за исключением отдельных мероприятий).В программу могут быть внесены изменения в зависимости от погодных условий.

Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, яснополянские мемориальные сады обладают своей неповторимой уникальностью: здесь сохраняют старинные русские сорта яблонь, известные в России более чем два века назад. Также в них сохраняются яблони, посаженные при жизни Л. Н. Толстого, и посетителям музея предоставлена возможность насладиться их вкусом.

Все музейные экскурсии в день проведения «Яблочной истории» будут дополнены тематической информацией. 

 

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна , территория музея-усадьбы
17 августа 2024, суббота
12:00
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