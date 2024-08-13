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Кубок Губернатора Тульской области по хоккею

Кубок Губернатора Тульской области по хоккею

С 20 по 24 августа в Туле и Новомосковске пройдет Кубок Губернатора Тульской области по хоккею.

В каждом из городов разыграют отдельный кубок и комплекты медалей – это новый формат проведения турнира.

В Туле сыграют: «Академия Михайлова», «СКА-1946» из Санкт-Петербурга, «Динамо-Шинник» (Беларусь), «Снежные Барсы» из Астаны и «Динамо М» - Москва.

В Новомосковске будут выступать: «АКМ-Новомосковск», «Академия Михайлова-Юниор», череповецкий «Алмаз», подмосковные «Русские Витязи» и столичные «Крылья Советов».

Впервые в истории турнира сразу три команды тульской системы примут участие и будут бороться за главные трофеи одного из самого масштабного соревнования предсезонки МХЛ.

Торжественное открытие состоится 20 августа в «Ледовом дворце» Тулы в 18.30. Закрытие турнира — 24 августа в 17.30.

Где и когда?
Ледовый дворец
20 августа 2024, вторник
18:30
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21 августа 2024, среда
18:30
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22 августа 2024, четверг
18:30
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