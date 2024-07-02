24 и 25 августа в кластере «Октава» пройдет фестиваль «Стерео Квартал».

Событие объединит два ежегодных мероприятия — фестиваль-конкурс для молодых музыкантов Oktava Lab Fest и фестиваль вкусовых впечатлений — Октава Гастро фест.



Два дня живой музыки, мощной энергетики, удивительных музыкальных прорывов на большой сцене во дворе кластера «Октава». Среди участников: ОМАЙГАД (Тула), Пионеры дальнего космоса (Москва), MAZZLTOFF (Тула), НИЧЕГО (Москва), Крими край (Москва), The OVERDOSED (Тула), ЛИЛУ (Москва), ДОЛЖАНКИНА (Тула), Миконжас (Москва), КОНХОЙДА (Тула), БЕЗ ОБИД (Москва), ОНИМ (Тула), Дисциплина безбольной биты (Тула), Угарный газз (Тула).



Хедлайнерами выступят рок-группа «Казускома» (24 августа в 21:00) и электронный проект Алексея Полянина «Сказание» (aka FJORDWALKER) (25 августа в 21:00).



Оба дня будет работать фуд-корт, где популярные гастрономические проекты города порадуют гостей «Октавы» блюдами и напитками — NATURA, Черновар, ХУД., SALDENS, W&W by Simple, Волна, TEN, Tartroom, гастроферма Полоусова. А также впервые в Туле можно будет попробовать дальневосточный стрит-фуд и паровые булочки от приглашенной сети корейского ресторана Пян-се (Москва). В большом зале кластера в течение двух дней традиционно будет работать гастрономический маркет от проекта «Сделано в Тульской области».



Центральный переулок, на котором расположен кластер, превратится в настоящий квартал вкусной еды и хорошей музыки, ведь помимо кластера «Октава» в фестивале участвует ресторан SQER — здесь на протяжении двух дней гости смогут попробовать специально разработанный сет из блюд и напитков от шеф-повара, а также ресторан TEN — во дворе здесь расположится гастрономический рынок с самыми вкусными локальными деликатесами: овощи, фрукты, мясо, рыба, сыры, ягоды.



«Стерео Квартал» — возможность попробовать разнообразную кухню, послушать хорошую музыку — интересные перспективные музыкальные проекты из Тулы и других городов России, а также получить новую полезную информацию, ведь на фестивале будут образовательные лекции и мастер-классы от ведущих шеф-поваров и управляющих города, а также от музыкантов и концертных менеджеров.



Например, в кафе «Волна на Октаве» пройдет каппинг от тульских обжарщиков и практика по приготовлению холодного кофе — колд-брю, а в лектории библиотеки — мастер-классы по приготовлению хот-дога, тар-тара, итальянской пасты.



В студии звукозаписи пройдет мастер-класс по речи, а в большом зале лекция от музыканта Остапа Альтмана по музыкальным девайсам, а также по менеджменту артиста и организации рабочего процесса от Никиты Мещерякова — концертного директора лейбла OSUMA MUSIC, менеджера артистов «без обид», «ПИКЧИ! », AMELI, «Ищикосьеву», «Рatno».



Вход на фестиваль свободный.

