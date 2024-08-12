Почему люди заводят любовников и любовниц?

В продолжение темы про последствия измен, поговорим сегодня о причинах, по которым заводят любовников и любовниц.

Рассказывает Анна Ахмерова, психолог.

Анна Ахмерова Не будем разделять эту тему на женскую и мужскую. Потому что в своей основе причины будут схожими. Опустим тот факт, что отношение к женским и мужским изменам в обществе разное. И даже причины называют разные. И более того, мужские измены почти легализуют, приписывая это мужской природе.

Что говорят о причинах измен сами изменяющие:

1. Месть партнеру за измену

2. Испортились отношения с партнером (разногласия, ссоры)

3. Партнер начал отказывать в сексе

4. Я не хочу заниматься сексом с партнером (потому что я обижен/а, были долго в ссоре, у него/нее много претензий во время секса)

5. Не могу с мужем/женой делать в сексе то, что хочу и то, что нравится (а с любовником/любовницей могу)

6. Я не чувствую себя счастливой/ым рядом с партнером

7. Любовник/любовница дает мне то, чего не дает муж/жена (и это не про секс, чаще всего про отношение, внимание и эмоции)

8. Любовник/любовница — это мой отдых от повседневной жизни

9. Не чувствую себя любимой/ым в отношениях с мужем/женой

Вот примерный список причин по которым люди заводят любовников и любовниц. Дополните их своими, пожалуйста, в комментариях.

Если мы внимательно посмотрим на эти причины, то увидим, что все они про одно — про проблемы в существующих отношениях. Будь то сексуальная сфера или недостаток внимания, обиды на что-то, несовпадение мнений, разногласия и даже предательства. Все это вопросы и трудности, с которыми пары неизменно сталкиваются. И все эти проблемы возможно решить. Но для того, чтобы решить те или иные сложные моменты в отношениях — необходим диалог. И желание остаться в близких отношениях.

Помните, у нас уже было несколько статей на тему того, как люди в паре вместо того, чтобы решать вопросы и проблемы, предпочитают замалчивать, обижаться, делать вид, что ничего не происходит, врать и так далее. И мы знаем к чему это приводит. Это убивает любовь, убивает близость.

Один из способов не решать проблему в отношениях — это уход из проблем через отношения с третьим человеком.

С любовником или любовницей. Это новые эмоции и впечатления, это безусловно уход от неприятных чувств дома с женой или мужем. Такой «глоток свежего воздуха». Но решит ли это проблемы в паре? Отнюдь, только усугубит.

А теперь предположим ситуацию, где в семье всех все устраивает. Жена/муж замечательные. С сексом все хорошо. Конфликтов нет. Все прекрасно и правильно. Но почему-то мужчина или женщина в какой-то момент начинают смотреть на сторону и в конечном итоге заводят любовника или любовницу. И чаще всего, это тоже именно про то «как я себя чувствую рядом любовником/любовницей». И чаще всего, изменяющие говорят о том, что рядом с любовником/любовницей они чувствуют себя свободно. Про что это?

Причина в данном случае будет вот в чем. У каждого из нас есть три представления о себе:

1. То каким меня видят другие

2. То каким я хочу, чтобы меня видели другие

3. То какой я есть на самом деле

Чаще всего, первые два очень близки. То каким я хочу, чтобы меня видели другие проистекает из первого. Это такое социальное лицо, которое сформировалось под воздействием ожиданий окружающих, начиная с детства. Потом это навязывание образа может продолжиться в отношениях с партнером, на работе, с друзьями.

А вот третье представление о себе «То какой я есть на самом деле» и есть мы. Но под внешним давлением мы можем просто его не осознавать, не слышать, не чувствовать. Одним словом, не иметь своего собственного представления о себе. Но оно есть. И мы можем долго это игнорировать. Но бессознательно это часть нас будет входить во внутренний конфликт с тем представлением о нас, которое сформировано другими.С нашим социальным лицом. И внутреннее несогласие в конечном итоге перерастет во внешний. И одно из проявлений — это отношения с любовником или любовницей. Объяснить логически человек это не может. И может даже стыдиться своего поведения и винить себя за это. Но потребность быть в отношениях, в которых он/она как будто другой человек, от этого никуда не денется.

То что я описала, обычно называют «кризис среднего возраста». Возрастной промежуток — это 35-45 лет.

Такой период переосмысления смыслов жизни и пройденного пути. И потребность в этом как раз основано на чувстве, что я живу не свою жизнь, что я не такой каким хотел/а быть. А туда ли я иду?

Еще одна из причин почему заводят любовников и любовниц — это то, что люди не могут долго находиться в одних отношениях, они не понимают и не умеют выстраивать долгосрочные отношения. Если сравнить с бегом, то есть длинные дистанции и есть короткие. Так вот, забег на длинную дистанцию для них не под силу. И это очень частая причина. Человек понимает и умеет быть в коротких отношениях, где в большинстве своем будут яркие быстрые эмоции. Забег на короткую дистанцию. И в таком случае, он будет как-бы прерывать свои длительные отношения отношениями на стороне. И постоянно запускать новый цикл отношений.

Но случаются и ситуации, когда причина, по которой заводят любовников и любовниц — это любовь. И чаще всего, такие отношения перерастают в легальные. И создаются новые пары.

Зачем мы с вами об этом говорим? Зачем вообще разбирать все эти истинные причины измен?

Ключ к счастью человека лежит в понимании себя, в осознании мотивов своих поступков и признании своих желаний. Только так, будучи честным с собой в первую очередь, у нас есть возможность жить полноценную и счастливую жизнь. И быть в отношениях, где мы любим и нас любят, где с нами честны и мы можем доверять.

Попробуйте заглянуть в себя и спросить: счастлив/а ли я? Нравится ли мне моя жизнь? Будьте честны с собой, отнеситесь к себе с добротой и пониманием, если вдруг окажется, что ваша жизнь не совсем такая, как вам хотелось бы. Поддержите себя. Спросите себя: что на самом деле может сделать меня счастливее? И сделайте к этому шаг. Путь начинается с одного шага.

Представьте, что мы идем вместе — вы и я.

Обнимаю вас!