8 лучших комментариев: 9 августа - 16 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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На Красноармейском проспекте в Туле образовалась воронка диаметром в 1 метр
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Где в Туле поесть салат с баклажаном
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С начала года в Туле отремонтировали более 86 300 кв. м. дорог
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В России хотят сократить количество чиновников, чтобы оставшимся поднять зарплаты
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Погода 12 августа: в Туле пасмурно и дожди
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Продлено ограничение движения на кольцевом пересечении улицы Мосина и Павшинского моста
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