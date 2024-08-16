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  5. 8 лучших комментариев: 9 августа - 16 августа - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 9 августа - 16 августа

8 лучших комментариев: 9 августа - 16 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

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На Красноармейском проспекте в Туле образовалась воронка диаметром в 1 метр

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Где в Туле поесть салат с баклажаном

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С начала года в Туле отремонтировали более 86 300 кв. м. дорог

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В России хотят сократить количество чиновников, чтобы оставшимся поднять зарплаты

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Погода 12 августа: в Туле пасмурно и дожди

- 8 -

Продлено ограничение движения на кольцевом пересечении улицы Мосина и Павшинского моста

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Автор:
вчера, в 17:38 +1

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8 лучших комментариев: 2 августа - 9 августа
8 лучших комментариев: 2 августа - 9 августа
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