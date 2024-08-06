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  5. «На гвоздях»: Myslo попробовал «острую» оздоровительную практику с туляком Дмитрием Прянишниковым - MySlo.ru
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«На гвоздях»: Myslo попробовал «острую» оздоровительную практику с туляком Дмитрием Прянишниковым
Фото Алексея Пирязева.

«На гвоздях»: Myslo попробовал «острую» оздоровительную практику с туляком Дмитрием Прянишниковым

Глаза боятся, а ноги… становятся на доску с гвоздями! Гвоздестояние помогает не только улучшить самочувствие, но и преодолеть собственные страхи. Проверено на корреспондентах Myslo.

Стоять на гвоздях — практика для русского человека не традиционная. Мы больше привыкли париться в бане, падать в огромные сугробы или прогревать ноги — но никак не колоть их об острое железо. А вот туляк Дмитрий Прянишников, когда купил первую профессиональную доску, разгадал, чем сможет укрепить свое здоровье.

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 — Я решил попробовать постоять на гвоздях, когда мне попался флаер с ссылкой на онлайн-занятие, это было два года назад. Я записался. Сначала со мной хорошенько так поработали психологически: всё-таки это практика для достижения своих каких-то целей. Чтобы в себе покопаться. Со мной поговорили, настроили меня. В первый раз я простоял 45 минут, но по ощущениям — будто 15.  

Во время практики важно отпускать все мысли и только лишь слушать, что происходит внутри. Дмитрию это даётся тяжело: он пытается не думать усилием воли, но мысли всё равно не дают покоя. За тщетной борьбой с ними и проходят незаметно 40 минут. Но Дмитрий по этому поводу не переживает: для него гвоздестояние — возможность прикоснуться к чему-то новому, необычному и экстремальному, а не профессиональный интерес. 

Начинать практиковать гвоздестояние лучше «оффлайн»: важно иметь прямой контакт с опытным человеком.

Доски бывают разные: на «продвинутых» гвозди расположены далеко друг от друга, а на досках для новичков, наоборот, кучно — это помогает распределить вес и снизить болевые ощущения.

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Вставать и спускаться с них нужно по определённым правилам. Есть и специальные техники, которые помогают во время практики. Дмитрий делает так:

— Готовлюсь со специальными шариками, они у меня от занятий пилатесом — разминаю стопу. Выдыхаю и встаю на гвозди. Для новичков есть приём: можно сидя на стуле потихоньку переносить вес ног на гвозди. Но для меня это было слишком: я бы так никогда в жизни не решился, весь настрой сбивается. На гвозди встаю, дышу размеренно, привыкаю. Сначала характерные ощущения есть, но потом начинает казаться, что просто стою на чём-то горячем.

Важно ещё и ориентироваться на свои ощущения, выбирая продолжительность практики. Первые пару минут нужно перетерпеть, потом становится легче. Дмитрий спускается с досок и отправляется отдыхать. Главное — не забыть завести будильник: тело моментально становится таким лёгким, что на следующий день запросто можно проспать подъем на работу.

А что же такого в наших ногах? Почему нужно «мучить» их холодным железом и какая от этого польза?

— Ноги у нас не такие сильные, как мы думаем. Важно работать над ними изолированно. Плюс в ступнях расположено много точек, которые связаны со всем телом: надавить на них порой бывает полезно. Да и эффект анестетика тоже гвозди дают: болит у вас, скажем, спина, а вы раз — и удивили тело невиданной до этого болью в ногах. Спина проходит. 

Стоять на гвоздях можно в носках, можно — голой ступнёй. Дмитрий пробовал и так, и так: говорит, что ощущения заметно разнятся. Новичкам стоять в носках обязательно.

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Вот Дмитрий становится на доски. Просим описывать ощущения прямо по ходу.

— Сейчас колет в некоторых местах, пытаюсь найти правильное положение, чтобы это немножко «разбавить». Дышу, не задерживаю дыхание, это главное. 

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Вот Дмитрий слезает. На ногах у него отметины от гвоздей, но это не больно: ощущения привычные и очень умеренные.

А вот и доказательство, что корреспонденты Myslo проверяют всё на себе, прежде чем предложить вам. На гвоздях нам довелось постоять не 45 минут, как Дмитрию, а всего 10-15 секунд — дальше и больно с непривычки стало, и мозг посылал сигналы «SOS»: мол, «уходи оттуда, сейчас ноги тебе проткнёт».

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Но потом, через 5-10 минут — совершенно новые ощущения в теле: по ногам от ступней до бёдер побежали «колючки», появилась лёгкость. Даже настроение поднялось. Не до конца понимаем, эффект это от гвоздей или от ощущения преодоления, но что эффект был — факт бесспорный. Пробуйте на себе, но только под присмотром профессионала!

А вот что говорят о гвоздестоянии врачи. Врач-реабилитолог отделения медицинской реабилитации Сеченовского университета Вячеслав Ушаков рассказал, кому стоять на гвоздях противопоказано.

— Стояние на гвоздях — это разновидность иглоукалывания. К противопоказаниям относятся беременность, онкологические заболевания, температура, эпилепсия, гипертония, проблемы с сердцем и открытые раны на ступнях. Гвозди помогают вырабатывать эндорфины — гормоны, которые вызывают приятные ощущения. А это уже немало! Но есть и скрытая опасность: вред здоровью может нанести некачественно изготовленная доска.

 

Дмитрий, помимо всего прочего, занимается моржеванием. Он сравнивает его с гвоздестоянием: поначалу так же больно (а потом привыкаешь), так же важно следить за дыханием.

Про Дмитрия-«моржа» и его группу энтузиастов мы писали в конце прошлого года. Позже, в том же году, 13-летняя дочь присоединилась к «экстремальному» папе: быстро окунулась в прорубь. Первым, что она сказала, выйдя на снег, было «Дайте скорее полотенце!» На гвоздях стоять пока не решается. 

Ждём новой зимы — снова встретимся с Дмитрием на замёрзшей речке! 

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 15:00 +3
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гвоздестояние
Люди
Дмитрий Прянишников
 

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