  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тулу прибыли более 130 жителей Курской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тулу прибыли более 130 жителей Курской области
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тулу прибыли более 130 жителей Курской области

Они будут размещены в гостиницах и на базах отдыха.

По приглашению врио губернатора Дмитрия Миляева и по договоренности с главой и правительством Курской области наш регион начал прием курян, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за операции по уничтожению формирований ВСУ.

Накануне вечером на Московский вокзал Тулы прибыло более 130 жителей, в том числе дети. Их встретили заместитель председателя правительства области Дмитрий Марков, медики, волонтеры и представители МЧС.

h6r3ev5lj544eyksbsqzykd2u89lsptg.jpg

«Все жители будут размещены в гостиницах и на базах отдыха. На выходных мы ждем еще порядка 160 жителей Курской области. Для детей будет организован досуг. Тульская область сделает все, чтобы людям у нас было комфортно и спокойно», - сказал Дмитрий Марков.

Помощь жителям Курской области находится на особом контроле врио главы региона Тульской области Дмитрия Миляева. По его поручению накануне в Курскую область было отправлено более 30 тонн гуманитарной помощи: питьевая вода, продукты питания, средства гигиены, электрооборудование, раскладные кровати, спальные принадлежности и т. д.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:27 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиКурская областьпомощьгуманитарная помощьпоручения Дмитрия Миляева
Люди
Дмитрий Марков
Место
Тульская областьТула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекинском районе водитель Mercedes сбил лося
В Щекинском районе водитель Mercedes сбил лося
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.