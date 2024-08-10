В Тулу прибыли более 130 жителей Курской области

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Они будут размещены в гостиницах и на базах отдыха.

По приглашению врио губернатора Дмитрия Миляева и по договоренности с главой и правительством Курской области наш регион начал прием курян, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за операции по уничтожению формирований ВСУ.

Накануне вечером на Московский вокзал Тулы прибыло более 130 жителей, в том числе дети. Их встретили заместитель председателя правительства области Дмитрий Марков, медики, волонтеры и представители МЧС.

«Все жители будут размещены в гостиницах и на базах отдыха. На выходных мы ждем еще порядка 160 жителей Курской области. Для детей будет организован досуг. Тульская область сделает все, чтобы людям у нас было комфортно и спокойно», - сказал Дмитрий Марков.

Помощь жителям Курской области находится на особом контроле врио главы региона Тульской области Дмитрия Миляева. По его поручению накануне в Курскую область было отправлено более 30 тонн гуманитарной помощи: питьевая вода, продукты питания, средства гигиены, электрооборудование, раскладные кровати, спальные принадлежности и т. д.