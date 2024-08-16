Служба по контракту: один миллион рублей и новые меры поддержки участников СВО

О новых мерах поддержки Myslo рассказала Виктория Балашова, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки минтруда и соцзащиты Тульской области:
— По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева военнослужащим и членам их семей уделяется особое внимание. С учетом пожеланий семей военнослужащих постоянно добавляются новые меры поддержки и корректируются уже существующие. Так, увеличен размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта. С 1 августа 2024 года эта сумма составит 1 000 000 рублей. Сумма складывается из выплаты по линии Министерства обороны в размере 400 000 рублей, за счет бюджета Тульской области — 600 000 рублей. Выплата предоставляется проактивно, перечисляется на счета военнослужащих по списку военного комиссариата Тульской области.
Также в июле 2024 года появилась новая мера поддержки для членов семей участников СВО. Это единовременная выплата 10 000 рублей к 1 сентября на каждого ребенка-школьника, проживающего в Тульской области. Выплата предоставляется при условии заключения контракта до 1 сентября 2024 года. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в любом отделении МФЦ, а также в отделения соцзащиты по месту жительства.
Подробную информацию о мерах поддержки можно получить по единому номеру 129, а также на сайте Защитник71.
На настоящий момент в регионе продолжают выплачивать:
- 15 000 рублей членам семей участников СВО. На эту выплату могут претендовать супруги военнослужащих, проживающих на территории Тульской области. Если нет жены, за выплатой может обратиться мать.
- 10 000 рублей к 8 Марта. На выплату имеют право матери, супруги, дочери до 18 лет. Если дочке от 18 до 23 лет, то она должна быть студенткой очного отделения.
- 30 000 рублей могут получить дети участников СВО, впервые поступающие в вузы. Это единовременная выплата.
Семьи бойцов СВО имеют право на первоочередное зачисление детей в детский сад, школу, летний оздоровительный лагерь. Дети обеспечиваются бесплатным горячим питанием, освобождаются от платы за детский сад.
В регионе продолжается помощь в догазификации домовладений. Если в населенный пункт провели газ в рамках программы догазификации, то до дома газ проводит уже сам собственник за счет своих средств. Участникам СВО в полном объеме компенсируют эти расходы, а также расходы на покупку газового оборудования и проведения пусконаладочных работ.
Офицер по тестированию и военной профессиональной ориентации Тульской области, старший лейтенант Константин Анисимов отмечает, что чаще всего служить по контракту идут мужчины старше 40 лет:
— У нас сейчас люди прибывают все в большем количестве, идет положительная динамика. В ответ на агрессию со стороны Украины мужчины-патриоты идут служить по контракту. В основном это возрастная категория от 40 лет, те, кто уже прошел какой-то жизненный путь и у которых сильнее патриотическое начало. Мы принимаем мужчин до 65 лет, если это специалисты в нужных профессиях.
Сергею Минасяну 46 лет, работал слесарем-ремонтником в Донском на заводе ДМЗ. Сейчас решил, что будет нужнее там, за ленточкой.
— Меня потрясли события в Курской области. Близко подбираются, значит, надо идти! Моя семья меня поддержала — у меня жена и шестеро детей. Жена сказала: «Надо значит надо!» Мной движат патриотические чувства, а вот страха никакого нет. Уверен, что все будет хорошо — иначе зачем тогда идти? У меня много друзей, которые уже служат по контракту. Есть знакомые, которых мобилизовали. Я решил, что тоже должен. Пока заключаю контракт на год, а дальше будет видно. Куда отправят — неважно, главное — быть там.
50-летний Михаил Машковец приехал в Тулу из Улан-Удэ. Прочитал объявление, что здесь идет набор на службу по контракту, связался с куратором и приехал.
— Я давно уже хотел стать участником специальной военной операции, это мой долг, я патриот своей страны. У меня два года уже служит брат, он Авдеевку брал, я пока ему не сказал, что тоже иду. Сказал сестре двоюродной, она меня поддержала. Конечно, страшно, я же живой человек. Но надо! Подписываю контракт на год, буду служить в тульской 106-й ВДВ. Было бы интересно попробовать себя оператором БПЛА, но на самом деле куда пошлют — туда и поеду.
Поступить на службу можно, придя в пункт отбора в Туле на ул. Коминтерна, 28, тел. 8 (4872) 56-19-90. Уточнить информацию — по номеру 117 и на сайте служив106.рф.