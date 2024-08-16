Служба по контракту: один миллион рублей и новые меры поддержки участников СВО

Фото Катерины Беловой.

Список выплат для контрактников и их семей в Тульской области постоянно расширяется, сейчас в регионе их 67.

О новых мерах поддержки Myslo рассказала Виктория Балашова, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки минтруда и соцзащиты Тульской области:

— По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева военнослужащим и членам их семей уделяется особое внимание. С учетом пожеланий семей военнослужащих постоянно добавляются новые меры поддержки и корректируются уже существующие. Так, увеличен размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта. С 1 августа 2024 года эта сумма составит 1 000 000 рублей. Сумма складывается из выплаты по линии Министерства обороны в размере 400 000 рублей, за счет бюджета Тульской области — 600 000 рублей. Выплата предоставляется проактивно, перечисляется на счета военнослужащих по списку военного комиссариата Тульской области.

Также в июле 2024 года появилась новая мера поддержки для членов семей участников СВО. Это единовременная выплата 10 000 рублей к 1 сентября на каждого ребенка-школьника, проживающего в Тульской области. Выплата предоставляется при условии заключения контракта до 1 сентября 2024 года. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в любом отделении МФЦ, а также в отделения соцзащиты по месту жительства.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить по единому номеру 129, а также на сайте Защитник71.

На настоящий момент в регионе продолжают выплачивать:

15 000 рублей членам семей участников СВО. На эту выплату могут претендовать супруги военнослужащих, проживающих на территории Тульской области. Если нет жены, за выплатой может обратиться мать.

рублей членам семей участников СВО. На эту выплату могут претендовать супруги военнослужащих, проживающих на территории Тульской области. Если нет жены, за выплатой может обратиться мать. 10 000 рублей к 8 Марта. На выплату имеют право матери, супруги, дочери до 18 лет. Если дочке от 18 до 23 лет, то она должна быть студенткой очного отделения.

рублей к 8 Марта. На выплату имеют право матери, супруги, дочери до 18 лет. Если дочке от 18 до 23 лет, то она должна быть студенткой очного отделения. 30 000 рублей могут получить дети участников СВО, впервые поступающие в вузы. Это единовременная выплата.

Семьи бойцов СВО имеют право на первоочередное зачисление детей в детский сад, школу, летний оздоровительный лагерь. Дети обеспечиваются бесплатным горячим питанием, освобождаются от платы за детский сад.

В регионе продолжается помощь в догазификации домовладений. Если в населенный пункт провели газ в рамках программы догазификации, то до дома газ проводит уже сам собственник за счет своих средств. Участникам СВО в полном объеме компенсируют эти расходы, а также расходы на покупку газового оборудования и проведения пусконаладочных работ.

Офицер по тестированию и военной профессиональной ориентации Тульской области, старший лейтенант Константин Анисимов отмечает, что чаще всего служить по контракту идут мужчины старше 40 лет:

— У нас сейчас люди прибывают все в большем количестве, идет положительная динамика. В ответ на агрессию со стороны Украины мужчины-патриоты идут служить по контракту. В основном это возрастная категория от 40 лет, те, кто уже прошел какой-то жизненный путь и у которых сильнее патриотическое начало. Мы принимаем мужчин до 65 лет, если это специалисты в нужных профессиях.

Сергею Минасяну 46 лет, работал слесарем-ремонтником в Донском на заводе ДМЗ. Сейчас решил, что будет нужнее там, за ленточкой.

— Меня потрясли события в Курской области. Близко подбираются, значит, надо идти! Моя семья меня поддержала — у меня жена и шестеро детей. Жена сказала: «Надо значит надо!» Мной движат патриотические чувства, а вот страха никакого нет. Уверен, что все будет хорошо — иначе зачем тогда идти? У меня много друзей, которые уже служат по контракту. Есть знакомые, которых мобилизовали. Я решил, что тоже должен. Пока заключаю контракт на год, а дальше будет видно. Куда отправят — неважно, главное — быть там.

50-летний Михаил Машковец приехал в Тулу из Улан-Удэ. Прочитал объявление, что здесь идет набор на службу по контракту, связался с куратором и приехал.

— Я давно уже хотел стать участником специальной военной операции, это мой долг, я патриот своей страны. У меня два года уже служит брат, он Авдеевку брал, я пока ему не сказал, что тоже иду. Сказал сестре двоюродной, она меня поддержала. Конечно, страшно, я же живой человек. Но надо! Подписываю контракт на год, буду служить в тульской 106-й ВДВ. Было бы интересно попробовать себя оператором БПЛА, но на самом деле куда пошлют — туда и поеду.

Поступить на службу можно, придя в пункт отбора в Туле на ул. Коминтерна, 28, тел. 8 (4872) 56-19-90. Уточнить информацию — по номеру 117 и на сайте служив106.рф.