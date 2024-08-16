  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Служба по контракту: один миллион рублей и новые меры поддержки участников СВО - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Служба по контракту: один миллион рублей и новые меры поддержки участников СВО
Фото Катерины Беловой.

Служба по контракту: один миллион рублей и новые меры поддержки участников СВО

Список выплат для контрактников и их семей в Тульской области постоянно расширяется, сейчас в регионе их 67.

О новых мерах поддержки Myslo рассказала Виктория Балашова, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки минтруда и соцзащиты Тульской области:

DSC00375.jpg

— По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева военнослужащим и членам их семей уделяется особое внимание. С учетом пожеланий семей военнослужащих постоянно добавляются новые меры поддержки и корректируются уже существующие. Так, увеличен размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта. С 1 августа 2024 года эта сумма составит 1 000 000 рублей. Сумма складывается из выплаты по линии Министерства обороны в размере 400 000 рублей, за счет бюджета Тульской области — 600 000 рублей. Выплата предоставляется проактивно, перечисляется на счета военнослужащих по списку военного комиссариата Тульской области.

Также в июле 2024 года появилась новая мера поддержки для членов семей участников СВО. Это единовременная выплата 10 000 рублей к 1 сентября на каждого ребенка-школьника, проживающего в Тульской области. Выплата предоставляется при условии заключения контракта до 1 сентября 2024 года. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в любом отделении МФЦ, а также в отделения соцзащиты по месту жительства.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить по единому номеру 129, а также на сайте Защитник71.

DSC00507.jpg

На настоящий момент в регионе продолжают выплачивать:

  • 15 000 рублей членам семей участников СВО. На эту выплату могут претендовать супруги военнослужащих, проживающих на территории Тульской области. Если нет жены, за выплатой может обратиться мать.
  • 10 000 рублей к 8 Марта. На выплату имеют право матери, супруги, дочери до 18 лет. Если дочке от 18 до 23 лет, то она должна быть студенткой очного отделения.
  • 30 000 рублей могут получить дети участников СВО, впервые поступающие в вузы. Это единовременная выплата.

Семьи бойцов СВО имеют право на первоочередное зачисление детей в детский сад, школу, летний оздоровительный лагерь. Дети обеспечиваются бесплатным горячим питанием, освобождаются от платы за детский сад. 

В регионе продолжается помощь в догазификации домовладений. Если в населенный пункт провели газ в рамках программы догазификации, то до дома газ проводит уже сам собственник за счет своих средств. Участникам СВО в полном объеме компенсируют эти расходы, а также расходы на покупку газового оборудования и проведения пусконаладочных работ. 

DSC00492.jpg

Офицер по тестированию и военной профессиональной ориентации Тульской области, старший лейтенант Константин Анисимов отмечает, что чаще всего служить по контракту идут мужчины старше 40 лет:

— У нас сейчас люди прибывают все в большем количестве, идет положительная динамика. В ответ на агрессию со стороны Украины мужчины-патриоты идут служить по контракту. В основном это возрастная категория от 40 лет, те, кто уже прошел какой-то жизненный путь и у которых сильнее патриотическое начало. Мы принимаем мужчин до 65 лет, если это специалисты в нужных профессиях. 

DSC00408.jpg

Сергею Минасяну 46 лет, работал слесарем-ремонтником в Донском на заводе ДМЗ. Сейчас решил, что будет нужнее там, за ленточкой.

— Меня потрясли события в Курской области. Близко подбираются, значит, надо идти! Моя семья меня поддержала — у меня жена и шестеро детей. Жена сказала: «Надо значит надо!» Мной движат патриотические чувства, а вот страха никакого нет. Уверен, что все будет хорошо — иначе зачем тогда идти? У меня много друзей, которые уже служат по контракту. Есть знакомые, которых мобилизовали. Я решил, что тоже должен. Пока заключаю контракт на год, а дальше будет видно. Куда отправят — неважно, главное — быть там. 

DSC00447.jpg

50-летний Михаил Машковец приехал в Тулу из Улан-Удэ. Прочитал объявление, что здесь идет набор на службу по контракту, связался с куратором и приехал. 

— Я давно уже хотел стать участником специальной военной операции, это мой долг, я патриот своей страны. У меня два года уже служит брат, он Авдеевку брал, я пока ему не сказал, что тоже иду. Сказал сестре двоюродной, она меня поддержала. Конечно, страшно, я же живой человек. Но надо! Подписываю контракт на год, буду служить в тульской 106-й ВДВ. Было бы интересно попробовать себя оператором БПЛА, но на самом деле куда пошлют — туда и поеду.

Поступить на службу можно, придя в пункт отбора в Туле на ул. Коминтерна, 28, тел. 8 (4872) 56-19-90. Уточнить информацию — по номеру 117 и на сайте служив106.рф.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 17:13 0
Другие статьи по темам
Событие
служба по контракту
Люди
Виктория Балашова
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки пожаловались на опасную дорогу возле «Зельгроса»
Туляки пожаловались на опасную дорогу возле «Зельгроса»
На ул. Кутузова водитель за секунду нарушил два пункта ПДД
На ул. Кутузова водитель за секунду нарушил два пункта ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.