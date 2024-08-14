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За ночь над восемью регионами России сбили 117 беспилотников и четыре тактические ракеты
Фото: ru.freepik.com.

За ночь над восемью регионами России сбили 117 беспилотников и четыре тактические ракеты

К счастью, Тульская область в статистику не попала.

Украинские беспилотники сегодня ночью атаковали 8 регионов России. Всего было сбито 117 БПЛА самолетного типа, а также четыре тактические ракеты «Точка-У», сообщает пресс-служба минобороны РФ.

Уточняется, что 37 беспилотников и четыре ракеты уничтожили над Курской областью, еще 37 БПЛА — над Воронежской, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, 9 — над Волгоградской, 3 — над Брянской, 2 — над Орловской, 1 — над Ростовской.

Российские регионы, в особенности граничащие с Украиной, регулярно подвергаются атакам дронов и ракет. Атаки усилились в последнюю неделю на фоне попытки прорыва ВСУ в Курской области. 

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Автор:
сегодня, в 09:50 +1
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