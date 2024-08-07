40 копеек «канадка», 6 копеек зубной порошок: про гигиену и чистоту школьников 80-90-х

«Зато свою прическу я нахожу новаторской!»

«Чистота – залог здоровья!» – так гласил агитплакат в кабинете дежурной медсестры нашей средней школы. Ходить неумытым и непричесанным тогда было не только не модно, но и опасно – неряшливого пионера вполне могли «проработать» на собрании актива звена. Поэтому даже двоечники старались следить за своим внешним видом!

Советская индустрия бытовых услуг не была настолько развита, как теперь, – прейскурант парикмахерских в СССР был довольно скудным и содержал обычно с десяток пунктов. Прейскурант на услуги парикмахерских был един, как и перечень моделей мужских стрижек: от 22 копеек за популярный «полубокс» до 40 копеек за «канадку». Была еще «модельная стрижка», которая делалась в основном по торжественным случаям и обходилась в сумму около 2 рублей (с укладкой).

В советских парикмахерских в то время всегда была небольшая очередь на полчаса-час.

…1989 год. Удобно расположившись с другом на стульях в предбаннике парикмахерской, расположенной напротив ДК «Металлургов», мы тихо спорим, какую прическу сделают сидящему в кресле мужчине – «бокс» или «полубокс» (кто проиграл – тому щелбан!). Незаметно подходит наша очередь, а уже через двадцать минут мы едем домой – легкие и «обновленные»!



Порошок для зубов, монет и пряжек

О прическах и утренних водных процедурах времен развитого социализма вспоминает Илья Кравец, 45 лет:

Илья Кравец – В восьмидесятых, как и любой пионер моего возраста, я следил за своей внешностью – стригся в парикмахерской рядом с домом. Сначала, когда волосы были вьющимися, мастера в парикмахерской раз в месяц стригли меня «под Электроника», героя популярного в те годы детского телефильма про советского школьника Сыроежкина и его биомеханическую робокопию. Потом, в старших классах, как-то постригся коротко на лето, и волосы перестали виться – в парикмахерской мне начали делать стрижку под названием «канадка» вместо привычной «модельной».

В восьмидесятых в большин­стве семей зубы с утра чистили не привычной для нынешних школьников зубной пастой, а зубным порошком.

– Мятный зубной порошок стоил недорого и продавался в белых круглых пластиковых коробочках с крышкой. Нужно было иметь специальный навык, чтобы нанести этот порошок на щетку и при этом его не просыпать. Но все неудоб­ства восполнялись его запахом – настоящая мята, дающая заряд бодрости на весь день! А еще я всегда ждал, когда освободится коробочка из-под зубного порошка, чтобы использовать ее под какие-нибудь свои нужды.

Кроме того, у зубного порошка была и другая, «секретная» хозяй­ственная функция.

– Зубной порошок обладал полезным свойством, которое ценили все пацаны, занимавшиеся нумизматикой: с его помощью можно было легко почистить потускневшие монеты из персональной коллекции. Стоило только нанести «волшебный порошок» на потускневшую монету и сильно потереть, как она начинала сверкать – почти как прошедшая обработку таким профессиональным полировальным средством, как специальная зеленая паста, разработанная Государственным оптическим институтом (сокращенно – паста ГОИ). Кстати, зубным порошком успешно отчищали не только монеты, но и окислившиеся и оттого потускневшие бляхи ремней, металлические пуговицы, ложки и другие вещи из металла.

В СССР существовала традиция покупать ходовые товары (к которым относилось и мыло) впрок, с запасом «на будущее».

– Помню, что меня слегка выводил из себя этот «товарный запас» довольно пахучего хозяйственного мыла, который в нашей семье хранился аккурат под ванной. Но я старался не обращать внимания на резкий запах. И с плохо скрываемым нетерпением поджидал, когда наконец закончится шампунь. Ведь из освободившейся пластиковой бутылочки можно было сделать модный среди пацанов девайс, вставив в крышку часть от обычной ручки. Налив в бутылку воды, можно было такой импровизированной брызгалкой облить хоть всех своих друзей – чем мы все и занимались во время летних каникул!



Как привлечь девчачье внимание

Иногда зубная паста использовалась не по прямому своему назначению и даже не для чистки металла, а для развлечения и привлечения внимания женского пола.

…1993 год, Анапа, детский оздоровительный лагерь «Прометей». Сговорились с пацанами, что ночью идём мазать зубной пастой девчонок из нашего отряда. То-то будет смеху! Но измазанные пастой девчонки уже через день подготовили и реализовали ответную операцию «Возмездие». Кто-то из нас, едва присев на металлическую кровать с сеткой-панцирем, тут же «грохнулся» на пол – «слабый» пол после ужина снял кровать с крючков, и она при малейшей нагрузке буквально складывалась пополам!

Мне намазали внутреннюю часть шлепанцев вазелином, так что утром я преимущественно занимался его оттиранием. Но больше всех не повезло моему приятелю с соседней кровати: пока он спал, мстительные девочки накрасили ему ногти на правой руке ярко-красным лаком! И разумеется, все мы были перемазаны зубной пастой. Самое удивительное, что девчонки сделали все это абсолютно бесшумно – никто из нас в процессе «экзекуции» даже не проснулся. Признаться честно, не на такую реакцию мы с пацанами рассчитывали, когда мазали их зубной пастой.

…Через несколько лет, уже в другом пионерлагере нашей средней полосы, после утреннего подъема мы всем отрядом обреченно плелись к уличным умывальникам с ледяной водой. И у каждого пионера обязательно наготове его персональный тюбик с зубной пастой. Как пелось в одной патриотической песне: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!».

А знаете ли вы, что…

…первые в мире зубные пасты появились в Индии, Египте и Китае в V веке до нашей эры;

…до середины 50-х годов зубной порошок оставался единственным средством гигиены полости рта в СССР;

…в состав первых зубных порошков, изобретенных человечеством, входили перемолотые кости, рога и копыта некоторых животных, богатые кальцием.

Что почем

10 копеек стоила стрижка наголо («под Котовского»).

22 копейки стоили стрижки «бокс» и «полубокс».

40 копеек стоила «канадка».

6 копеек стоила коробка зубного порошка в СССР.

Что собирали пионеру в дорогу?

При длительном отъезде в летние пионерские лагеря заботливые родители уделяли особенно пристальное внимание «мыльно-рыльным» принадлежностям для любимого чала.