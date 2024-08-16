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Сено-солома

Сено-солома

17 августа на Куликовом поле пройдет фестиваль «Сено-солома».

Гостей ждут выступления скоморохов и сельские соревнования, мастер-классы, народные игры и концерт фольклорных коллективов из Тулы и области.
 
Для взрослых и маленьких гостей фестиваля подготовили большую программу мероприятий, связанных с русскими народными традициями, обычаями, ремеслами и промыслами. 

Все желающие смогут принять участие как в творческих занятиях, требующих усидчивости и сосредоточенности, так и в веселых сельских играх и народных забавах. Дети и взрослые устроят бои набитыми сеном мешками, будут искать в стоге сена символ жизни и сыграют в боулинг настоящей тыквой. Самые смелые и ловкие попробуют свои силы в соревнованиях по сельскому спорту. Объединившись в команды по три человека, участники выяснят, кто лучше владеет граблями, кто быстрее пилит бревна и перекатывает рулоны сена через препятствия. Победители сельских соревнований получат призы и памятные сувениры. 

Семьи, приехавшие на летний фестиваль на Куликово поле, познакомятся с обитателями Конного двора. Лошади будут катать посетителей на бричке или в поводу.

Посетителей также ждет большой концерт. Участники новомосковского ансамбля «Спасская слобода» исполнят душевные народные песни под гармонь. Скоморохи из московской ватаги, приезжающие на Куликово поле второй год подряд, споют песни и частушки, будут продавать «коня» и выгуливать козу-дерезу. Узловчане из фольклорно-этнографической студии «Купина» представят сказ «Тульская сумочка». На «Сено-солому» коллектив приедет впервые, однако на Куликовом поле юные певцы бывали не единожды.

А еще гостей ждут горячая выпечка и ароматный чай из трав, которые произрастают на территории музея-заповедника «Куликово поле». На ярмарке-продаже домашней консервации и меда нового урожая посетители смогут принять участие в мастер-шоу, где опытный пчеловод расскажет, без какого инвентаря он не может работать, а также продемонстрирует, как сбить, натянуть и навощить рамки для улья.

Вход на фестиваль «Сено-солома» свободный. Есть платные и бесплатные площадки. 

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое , Куркинский район
17 августа 2024, суббота
11:00
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