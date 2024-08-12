Что изменится в тульских школах с 1 сентября: новые предметы, учебные дроны и строгий запрет на телефоны

Фото Дмитрия Дзюбина. По материалам «Парламентской газеты».

ОБЖ станет ОБЗР, технология — трудом

Принятые в прошлом году поправки в закон об образовании закрепили труд как обязательный предмет. С нового учебного года школьники начального и старшего звена будут учить труд один раз в неделю, среднего звена — два раза.

Труд от технологии будет отличаться расширением модуля черчения и введением технологии беспилотных летательных аппаратов.

Школьники также будут изучать кулинарию, кройку и шитьё, столярное дело. Введут и вариативные модули, которые регионы смогут выбирать сами в зависимости от кадровой потребности.

«Основы безопасности жизнедеятельности» станут «Основами безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). В рамках новой образовательной программы школьникам среднего звена расскажут, как государство защищает своих граждан в случае опасности, а старшеклассники подкрепят теоретические знания практическими навыками (тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовкой).

Новые модули физкультуры и одобренные учебники

В рамках программы физкультуры появятся гольф, биатлон, фигурное катание и роллер-спорт. Именно такие модули будут изучать дети в некоторых школах страны. К этому добавится и перетягивание каната.

Кроме того, Совет Федерации по науке обновил федеральный перечень образовательной литературы. К 2025 году планируется создать учебное пространство с едиными учебниками по всем предметам, которые «обеспечат качество и единство образования». Из перечня исключили учебники, среди авторов которых есть иноагенты.

Разработка, производство и эксплуатация беспилотных авиационных систем

В более чем 500 школах России запустят образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации БАС. Все заведения оснастят учебными дронами и оборудуют площадки для тренировочных полетов.

Учителя из регионов-участников пилотной программы смогут получить квалификацию «педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем» после специального обучения.

Строгий запрет на телефоны

Теперь пользоваться мобильными телефонами в классе можно только в экстренных ситуациях, угрожающих жизни или здоровью учеников и сотрудников школы. Это связано в том числе и с тем, что участились случаи видеосъёмки учителей «исподтишка»: потом эти видео утекали в интернет, и учителя становились объектом насмешек.

Что изменится в тульских школах

Как и в остальных российских школах, в тульских учебных заведениях ОБЖ станет ОБЗР: переименование предмета обязательно в каждой школе согласно прошлогодней поправке в федеральный закон. На уроках ОБЗР школьники будут изучать основы военных знаний и военной подготовки, безопасность в быту, в транспорте, общественных местах и природной среде, основы медицинских знаний и многое другое.

О новых правилах пользования мобильными телефонами стало известно ещё в конце 2023 года: 19 декабря Владимир Путин принял поправки в ФЗ «Об образовании», согласно которым мобильные телефоны в учебных классах попадают под строгий запрет. Однако тульские школьники по-прежнему смогут пользоваться фитнес-браслетами.

Помимо прочего, к началу учебного года

многодетные семьи региона

получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

на каждого ребенка, зачисленного в первый класс. Порядок предоставления выплаты утвердит минтруда и соцзащиты.

Министерство образования Тульской области разъяснило также, в чём отличие «труда» от «технологии»:

— С 1 сентября во всех тульских школах учебный предмет «технология» поменяет название на «труд (технология)». В обновлённой предметно-практической части — приобретение базовых навыков работы с различными материалами, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация в сферах трудовой деятельности и расширение модуля, связанного с черчением и основами графической грамоты.

Уроки труда (технологии) станут современными, полезными и практико-ориентированным, будут способствовать подготовке ребят к взрослой жизни в бытовой и трудовой сфере.