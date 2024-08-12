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Какие дома Тулы будут обесточены 13 августа

Какие дома Тулы будут обесточены 13 августа

Публикуем информацию от «Тулгорэлектросетей».

Плановые работы пройдут по следующим адресам:

  • ул. Кауля, 27, 29, 31 45 к. 4,
  • ул. Будённого, 79-а, 90-а,
  • ул. Перекопская, 1,
  • ул. Советская, 86, 88,
  • ул. Глухополянская, 57-64, 16, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 62-а, 63-а, 55, 55-а, 57-, 59, 62-а, 62-в, 62-д, 64-б, 65, 65-а,
  • ул. Лобачевского, 2-22 (чётн.), 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 2-е, 60, 80,
  • СНТ «№8»,
  • СНТ «Гражданской обороны»,
  • СНТ «№ 9»,
  • СНТ «Туларайсельхозтехника»,
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 23-61 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 1-2, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 19-б,
  • ул. Кирова, 144-156 (чётн.), 115-125 (нечётн.), 115, 146, 154, 156,
  • ул. Патронная, 32-40, 44-54, 64-66 (чётн.), 31-37, 49-53, 59-69 (нечётн.),
  • ул. Декабристов, 41-51 (нечётн.), 56-72 (чётн.), 57, 82, 84, 94, 94-а, 94-б,
  • ул. Марата, 146-156 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 44-50 (чётн.), 23,
  • ул. Железняка, 11-а, 12, 12-а, 14, 18, 20, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Циолковского, 20,
  • ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22,
  • ул. Станиславского, 62, 66, 70,
  • ул. С. Щедрина, 14,
  • ул. Котовского, 22,
  • ул. Лазо, 14,
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13,
  • Мясново: 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
  • ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 21, 22, 39,
  • ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а,
  • 11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а,
  • ул. Полюсная, 9, 11, 13,
  • п. Горелки: ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 14-а, 17-а,
  • ул. Макаренко, 3-б, 9-а, 11-б, 24, 27, 27-б, 31,
  • пер. Соснянский, 1, 2, 2-а, 3, 4, 5,
  • пер. Поддубный, 1-6, 1-а, 1-б,
  • Московское шоссе, 1-д, 19-а,
  • 13-й Горельский пр-д, 25,
  • 14-й Горельский пр-д,
  • п. Скуратово: п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 4, 6, 8, 7, 8,
  • ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9, 13,
  • ул. Октябрьская, 3, 4, 5, 6, 9,
  • ул. Чапаева, 28,
  • п. Ново-Скуратово, 1-14, 1-а, 2-а, 3-а, 11-а, 15-а.

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