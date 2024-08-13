Алексей Дюмин будет руководить операцией по освобождению Курской области

Генерал-полковник Алексей Дюмин будет координировать действия группировки ВС РФ с силовыми ведомствами и властями в Курской области. Об этом пишет ряд публицистов и военкоров, официальной информации на этот счет нет.
Также СМИ сообщают, что генерал-полковник Дюмин будет наделен в Курской области чрезвычайными полномочиями.
Ранее сообщалось, что 12 августа на совещании Президент РФ Владимир Путин подключил своего помощника Алексея Дюмина к «курскому вопросу». Аналитики пишут, что это грамотное решение, так как он имеет опыт не только проведения специальных операций, но и гражданский, наработанный на посту губернатора Тульской области.