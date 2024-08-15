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Синяя Тюрьма: Блю Лок — эпизод Наги

Синяя Тюрьма: Блю Лок — эпизод Наги

Премьера:
15.08.2024
 
Режиссер:
Сюнсукэ Исикава
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический, Спортивный
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Ученик второго класса старшей школы Сэйсиро Наги уныло проживал свою жизнь и за все брался лениво. До тех пор, пока Рэо Микагэ, мечтающий победить в Чемпионате мира по футболу, не заметил его талант. Наги начал заниматься футболом по предложению Рэо и тут же проявил свой невероятный вкус в этой игре. И вот однажды он получил приглашение поучаствовать в проекте «Синяя Тюрьма». Там его ждали встречи с лучшими нападающими Японии. И так стремление стать лучшим в мире вместе с Рэо привело его в абсолютно новый мир...

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Синяя Тюрьма: Блю Лок — эпизод Наги
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