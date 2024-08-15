Синяя Тюрьма: Блю Лок — эпизод Наги
Премьера:
15.08.2024
Режиссер:
Сюнсукэ Исикава
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический, Спортивный
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
16+
Ученик второго класса старшей школы Сэйсиро Наги уныло проживал свою жизнь и за все брался лениво. До тех пор, пока Рэо Микагэ, мечтающий победить в Чемпионате мира по футболу, не заметил его талант. Наги начал заниматься футболом по предложению Рэо и тут же проявил свой невероятный вкус в этой игре. И вот однажды он получил приглашение поучаствовать в проекте «Синяя Тюрьма». Там его ждали встречи с лучшими нападающими Японии. И так стремление стать лучшим в мире вместе с Рэо привело его в абсолютно новый мир...
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 августа, суббота
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 августа, воскресенье
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 августа, понедельник
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 августа, вторник
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 августа, среда
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
17 августа, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
18 августа, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
19 августа, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
20 августа, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
21 августа, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
15 - 21 августа
8 - 15 августа