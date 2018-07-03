Модный четверг на «Октаве»

На территории кластера состоится целый комплекс мероприятий, посвященый моде. Вы узнаете, что принято носить в мире, куда смотрит Восток и что нравится Западу и научитесь считывать тренды.



В программе:

18:00 — Открытие выставки: «подиум и street style: феномен блога»

18:00 — Мастер класс для взрослых «Оригинальный подарок»

19:00 — Лекция «Искусство иллюстрации и комиксы в контексте моды»

21:00 — Интервью и DJ-Set

22:00 — Кинопоказ короткометражных фильмов о моде

Стоимость: 1000 р.