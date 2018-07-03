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Модный четверг на «Октаве»

Модный четверг на «Октаве»

На территории кластера состоится целый комплекс мероприятий, посвященый моде. Вы узнаете, что принято носить в мире, куда смотрит Восток и что нравится Западу и научитесь считывать тренды.

В программе:

  • 18:00 — Открытие выставки: «подиум и street style: феномен блога»
  • 18:00 — Мастер класс для взрослых «Оригинальный подарок»
  • 19:00 — Лекция «Искусство иллюстрации и комиксы в контексте моды»
  • 21:00 — Интервью и DJ-Set
  • 22:00 — Кинопоказ короткометражных фильмов о моде

Стоимость: 1000 р.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
5 июля 2018, четверг
18:00
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