Модный четверг на «Октаве»
На территории кластера состоится целый комплекс мероприятий, посвященый моде. Вы узнаете, что принято носить в мире, куда смотрит Восток и что нравится Западу и научитесь считывать тренды.
В программе:
- 18:00 — Открытие выставки: «подиум и street style: феномен блога»
- 18:00 — Мастер класс для взрослых «Оригинальный подарок»
- 19:00 — Лекция «Искусство иллюстрации и комиксы в контексте моды»
- 21:00 — Интервью и DJ-Set
- 22:00 — Кинопоказ короткометражных фильмов о моде
Стоимость: 1000 р.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
5 июля 2018, четверг
18:00