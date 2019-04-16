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Квест: Ключи от города

Квест: Ключи от города

Квест проходит в рамках 500-летия Тульского кремля в обновленном зале Тульского военно-исторического музея.

Как известно, Тула не отдавала врагу ключей, поэтому неприятель никогда не мог войти в город. А вот друзьям она всегда рада! Чтобы наш город мастеров принял вас, необходимо освоить новые профессии и стать настоящим умельцем. Кодовый замок на воротах открывается только с помощью шифра, который составят гости, выполняя различные задания в мастерских. Только тот, кто справится со всеми конкурсами, сможет добыть ключи и открыть ворота славного города Тулы!

Стоимость: взрослые — 200 руб., студенты, школьники, пенсионеры — 150 руб.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
21 апреля 2019, воскресенье
14:00
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28 апреля 2019, воскресенье
14:00
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