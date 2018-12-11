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Куликовские чтения

Куликовские чтения

13 декабря в Музейном комплексе «Куликово поле» в девятый раз состоится региональная конференция школьников «Куликовские чтения».

В конференции примут участие юные исследователи из Донского, Епифани, Богородицкого, Кимовского и Куркинского районов. Тема конференции традиционна: «Тульская провинция в прошлом и настоящем».

В этом году событие посвящено 20-летнему юбилею епифанского Музея купеческого быта. И особое внимание будет обращено на работы юных историков-исследователей о музеях Куликова поля и людях, связанных с ними. Также они познакомят аудиторию с событиями Великой Отечественной войны в регионе, героями войн, историей местных храмов, знаменитыми куликовцами, чьи имена связаны с Первым полем ратной славы России.

После заседания участники конференции отправятся на экскурсию по экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение».

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
13 декабря 2018, четверг
11:00
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