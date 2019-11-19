Вокальная студия звукозаписи «Резонанс» проводит конкурс юных вокалистов. Почувствовать себя звездой и выступить на большой сцене сможет любой желающий.

Условия участия:

Необходимо приобрести билет участника на сайте Myslo.ru

Выбрать песню для исполнения и принести с собой минусовую фонограмму. За получением минусовой фонограммы можно обращаться к организаторам по тел. 8 952 188-85-11

В указанное на билете время участники приходят в продюсерский центр «Мировой», чтобы исполнить песню. На выступление дается не более 3 минут. Участники должны будут дать согласие на видеосъёмку выступления для интернет голосования.

Видеоролик с выступлением конкурсантов будет размещен на Youtube канале продюсерского центра «Мировой» и примет участие в голосовании. По итогам конкурса будут выбраны пять финалистов, которые получат призы от партнёров и приглашение на новогоднюю ёлку и примут участие в записи новогодней шоу-передачи.