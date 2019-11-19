Конкурс юных вокалистов
Вокальная студия звукозаписи «Резонанс» проводит конкурс юных вокалистов. Почувствовать себя звездой и выступить на большой сцене сможет любой желающий.
Условия участия:
- Необходимо приобрести билет участника на сайте Myslo.ru
- Выбрать песню для исполнения и принести с собой минусовую фонограмму. За получением минусовой фонограммы можно обращаться к организаторам по тел. 8 952 188-85-11
В указанное на билете время участники приходят в продюсерский центр «Мировой», чтобы исполнить песню. На выступление дается не более 3 минут. Участники должны будут дать согласие на видеосъёмку выступления для интернет голосования.
Видеоролик с выступлением конкурсантов будет размещен на Youtube канале продюсерского центра «Мировой» и примет участие в голосовании. По итогам конкурса будут выбраны пять финалистов, которые получат призы от партнёров и приглашение на новогоднюю ёлку и примут участие в записи новогодней шоу-передачи.
Где и когда?
Тула, ул. Металлургов, д. 55-a
1 декабря 2019, воскресенье
13:00
1 декабря 2019, воскресенье
13:10
1 декабря 2019, воскресенье
13:20
1 декабря 2019, воскресенье
13:30
1 декабря 2019, воскресенье
13:40
1 декабря 2019, воскресенье
13:50
1 декабря 2019, воскресенье
14:00
1 декабря 2019, воскресенье
14:10
1 декабря 2019, воскресенье
14:20
1 декабря 2019, воскресенье
14:30
1 декабря 2019, воскресенье
14:40
1 декабря 2019, воскресенье
14:50
1 декабря 2019, воскресенье
15:00
1 декабря 2019, воскресенье
15:10
1 декабря 2019, воскресенье
15:20
1 декабря 2019, воскресенье
15:30
1 декабря 2019, воскресенье
15:40
1 декабря 2019, воскресенье
15:50
1 декабря 2019, воскресенье
16:00
1 декабря 2019, воскресенье
16:10
1 декабря 2019, воскресенье
16:20
1 декабря 2019, воскресенье
16:30
1 декабря 2019, воскресенье
16:40
1 декабря 2019, воскресенье
16:50
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
7 декабря, суббота 23:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽