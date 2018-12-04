Конкурс «Новогодняя игрушка»

Новый год приближается! Как зарядиться праздничным настроением? Принять участие в конкурсе новогодней игрушки от музея-заповедника «Куликово поле».

До 15 декабря смастерите из любых материалов (бумаги, дерева, ткани, ниток и прочего) ёлочную игрушку. Свои украшения с указанием автора и контактных данных приносите в Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом и в наш филиал в Туле — Музей «Тульские древности».

Ваши игрушки украсят зеленую красавицу вплоть до окончания новогодних праздников. К завершению каникул авторам самых запоминающихся украшений вручим подарки. Игрушки будут оцениваться по следующим критериям: соответствие содержания работы теме конкурса, оригинальность идеи, аккуратность выполнения, безопасность.

Контактный телефон: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73.

Участие бесплатное.