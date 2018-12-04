афиша
афиша
Регистрация
Конкурс «Новогодняя игрушка»

Конкурс «Новогодняя игрушка»

Новый год приближается! Как зарядиться праздничным настроением? Принять участие в конкурсе новогодней игрушки от музея-заповедника «Куликово поле».

До 15 декабря смастерите из любых материалов (бумаги, дерева, ткани, ниток и прочего) ёлочную игрушку. Свои украшения с указанием автора и контактных данных приносите в Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом и в наш филиал в Туле — Музей «Тульские древности».

Ваши игрушки украсят зеленую красавицу вплоть до окончания новогодних праздников. К завершению каникул авторам самых запоминающихся украшений вручим подарки. Игрушки будут оцениваться по следующим критериям: соответствие содержания работы теме конкурса, оригинальность идеи, аккуратность выполнения, безопасность.

Контактный телефон: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73.

Участие бесплатное.

 

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
11 декабря 2018, вторник
10:00
 В календарь
 В календарь
12 декабря 2018, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
13 декабря 2018, четверг
10:00
 В календарь
 В календарь
Тульские древности, музейно-выставочный центр
11 декабря 2018, вторник
10:00
 В календарь
 В календарь
12 декабря 2018, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
13 декабря 2018, четверг
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.