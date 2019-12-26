Ледовое шоу «Изумрудная сказка»

В Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» покажут новогоднюю сказку на льду. Сказку представят спортсмены отделения фигурного катания под руководством Е. Истоминой.

Вход по приглашениям, которые можно заказать по тел. 8 (910) 701-01-63 Марина, 8 (48762) 3-01-36 учебная часть.