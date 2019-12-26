Ледовое шоу «Изумрудная сказка»
В Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» покажут новогоднюю сказку на льду. Сказку представят спортсмены отделения фигурного катания под руководством Е. Истоминой.
Вход по приглашениям, которые можно заказать по тел. 8 (910) 701-01-63 Марина, 8 (48762) 3-01-36 учебная часть.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
28 декабря 2019, суббота
13:00
28 декабря 2019, суббота
17:00
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽