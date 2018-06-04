Интерактивное мероприятие «Ажиотаж по Пушкину»
Мероприятие проходит в рамках Всероссийской акции «Литературная ночь», посвящённой Дню русского языка и Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Участников акции ждёт интересная программа как на территории усадьбы, так и в стенах музея. В программе:
- Рассказ о деятельности Викентия Вересаева в области пушкинистики;
- Интерактивная поэзия «Читают все!» ;
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Литературные предсказания от
А. С. Пушкина;
- «Поэзия вчера и сегодня»;
- Мастер-класс «Картины шерстью по мотивам произведений А.С. Пушкина»;
- Театрализация отрывков произведений поэта.6. Музыкальные выступления от творческого проекта СтартАр.
Стоимость: участие в мероприятиях бесплатное, мастер-класс — 350 руб.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
5 июня 2018, вторник
18:00