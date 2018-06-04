Интерактивное мероприятие «Ажиотаж по Пушкину»

Мероприятие проходит в рамках Всероссийской акции «Литературная ночь», посвящённой Дню русского языка и Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Участников акции ждёт интересная программа как на территории усадьбы, так и в стенах музея. В программе:

Рассказ о деятельности Викентия Вересаева в области пушкинистики;

Интерактивная поэзия «Читают все!» ;

Литературные предсказания от А. С. Пушкина ;

; «Поэзия вчера и сегодня»;

Мастер-класс «Картины шерстью по мотивам произведений А.С. Пушкина»;

Театрализация отрывков произведений поэта.6. Музыкальные выступления от творческого проекта СтартАр.

Стоимость: участие в мероприятиях бесплатное, мастер-класс — 350 руб.