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Интерактивное мероприятие «Ажиотаж по Пушкину»

Интерактивное мероприятие «Ажиотаж по Пушкину»

Мероприятие проходит в рамках Всероссийской акции «Литературная ночь», посвящённой Дню русского языка и Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Участников акции ждёт интересная программа как на территории усадьбы, так и в стенах музея. В программе:

  • Рассказ о деятельности Викентия Вересаева в области пушкинистики;
  • Интерактивная поэзия «Читают все!» ;
  • Литературные предсказания от А. С. Пушкина;
  • «Поэзия вчера и сегодня»;
  • Мастер-класс «Картины шерстью по мотивам произведений А.С. Пушкина»;
  • Театрализация отрывков произведений поэта.6. Музыкальные выступления от творческого проекта СтартАр.

Стоимость: участие в мероприятиях бесплатное, мастер-класс — 350 руб.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
5 июня 2018, вторник
18:00
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