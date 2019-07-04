В Доме-музее состоится интерактивная программа «Тайны Леонардо». Она в рамках музейного бренда «Праздник Папоротника на усадьбе Смидовичей».

В этот день музей всегда предлагает посетителям уникальную программу, которая никогда не повторяется — как и цветение папоротника. На этот раз в ней запланированы неожиданные параллели, которые особенным образом пересекают Вересаева и Леонардо да Винчи, ведь оба они являются частью мировой культуры. Участников встречи ожидает рассказ о жизни и творчестве одного из крупнейших представителей итальянского Возрождения, а также интерактив в интерьерах дворянского дома и на территории усадьбы Смидовичей. Какой конкретно — сюрприз! Приходите и узнаете сами!

Стоимость: 150 р.

Мероприятие проходит ежегодно накануне праздника Ивана Купалы, отмечаемого с 6 на 7 июля. Появление такой традиции в музее не случайно — если обратиться к литературному наследию Викентия Вересаева, то в его «Воспоминаниях» находится прямая отсылка на этот праздник, на юношескую влюбленность, на первые стихотворения, написанные в этот период.