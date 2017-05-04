Где мы — там Победа
Квест пройдет по экспозиции «Воинская слава туляков» в Тульском областном краеведческом музее.
В ходе мероприятия участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, ответить на специальные вопросы; отгадать оригинальные загадки; решить головоломку; проверить себя на знание кинофильмов, песен, литературного наследия, посвященных Великой Отечественной войне.
Стоимость участия — 150 Р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
5 мая 2017, пятница
14:00
6 мая 2017, суббота
14:00