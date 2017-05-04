Где мы — там Победа

Квест пройдет по экспозиции «Воинская слава туляков» в Тульском областном краеведческом музее.

В ходе мероприятия участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, ответить на специальные вопросы; отгадать оригинальные загадки; решить головоломку; проверить себя на знание кинофильмов, песен, литературного наследия, посвященных Великой Отечественной войне.

Стоимость участия — 150 Р.