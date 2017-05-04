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Где мы — там Победа

Где мы — там Победа

Квест пройдет по экспозиции «Воинская слава туляков» в Тульском областном краеведческом музее.

В ходе мероприятия участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, ответить на специальные вопросы; отгадать оригинальные загадки; решить головоломку; проверить себя на знание кинофильмов, песен, литературного наследия, посвященных Великой Отечественной войне.

Стоимость участия — 150 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
5 мая 2017, пятница
14:00
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6 мая 2017, суббота
14:00
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