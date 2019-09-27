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День рождения тульского экзотариума

День рождения тульского экзотариума

Проведите субботу весело и с несомненной пользой в одном из самых любимых тульских музеев.

Начинаем отмечать с самого утра! В новом здании вы сможете принять участие в испытаниях силы и выносливости, подготовленных по мотивам известного шоу «Форт Боярд».

Будет работать уникальная выставка «Тульский феномен», посвященная истории экзотариума.

Посетители смогут нанести на тело рисунки в технике мехенди, прокачать знания английского языка, приняв участие в лингвистическом активити или в необычной англоязычной экскурсии по экспозиции, а также выиграть замечательные призы.

Экзотариум предлагает поближе познакомиться с экзотическими питомцами и даже лично покормить их во время «Ням-Ням шоу».

А еще вас ждут мастер-классы по изготовлению 3D-аппликации. Никто не уйдет без собственной «Тещи»!

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
27 сентября 2019, пятница
17:30
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28 сентября 2019, суббота
10:00
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Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
28 сентября 2019, суббота
10:00
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28 сентября 2019, суббота
17:30
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LIZER
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20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Юрий Николаенко в Туле
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29 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Громыка
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18 октября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Юлия Коган
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16 ноября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 900 ₽
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
«PROстранство» – фестиваль современного танца в Туле
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14 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500 ₽
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