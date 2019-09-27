День рождения тульского экзотариума

Проведите субботу весело и с несомненной пользой в одном из самых любимых тульских музеев.

Начинаем отмечать с самого утра! В новом здании вы сможете принять участие в испытаниях силы и выносливости, подготовленных по мотивам известного шоу «Форт Боярд».

Будет работать уникальная выставка «Тульский феномен», посвященная истории экзотариума.

Посетители смогут нанести на тело рисунки в технике мехенди, прокачать знания английского языка, приняв участие в лингвистическом активити или в необычной англоязычной экскурсии по экспозиции, а также выиграть замечательные призы.

Экзотариум предлагает поближе познакомиться с экзотическими питомцами и даже лично покормить их во время «Ням-Ням шоу».

А еще вас ждут мастер-классы по изготовлению 3D-аппликации. Никто не уйдет без собственной «Тещи»!