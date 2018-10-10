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Интерактивное занятие для взрослых «Пьянство не красит. Уроки трезвости»

Интерактивное занятие для взрослых «Пьянство не красит. Уроки трезвости»

В общей борьбе человечества со злоупотреблением алкоголем Тула часто оказывалась впереди. В XIX веке Лев Толстой стал выразителем идей трезвости от интеллигенции, появилось Тульское общество трезвости, и первый в России вытрезвитель возник именно в нашем городе!

Боролся с пьянством работников и владелец металлургических заводов Никита Демидов. Пятницу двенадцатое объявляем днём сбора для всех неравнодушных к этой проблеме. Наконец-то музей Демидовых представит медаль «За пьянство», которой Демидов награждал пьющих на Нижнетагильском заводе. Её вес составляет 6 кг 500 г, и это не считая железной цепи! Все видели медаль в экспозиции, но пока никто не пробовал надеть её на шею!

В этот день музей запускает интерактив «Пьянство не красит. Уроки трезвости». Только в рамках интерактива посетители получат уникальную возможность примерить необычный экспонат, почувствовать тяжесть наказания и, конечно же, сделать бесплатные фото на память!

Вход свободный.

 

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
12 октября 2018, пятница
15:00
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