Толстой и женщины

Международные писательские встречи Ясной Поляны проходят ежегодно с 1996 года и собирают современных российских и иностранных писателей для обмена актуальными мнениями о творчестве Льва Николаевича Толстого и для неспешного, живого и доброго общения.

В этом году Международные Писательские встречи «Ясной поляны» пройдут в творческом индустриальном кластере «Октава», куда с лекцией приедет российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Павел Басинский — российский писатель, литературовед и литературный критик. Член Союза российских писателей, академик Академии русской современной словесности. Входит в постоянное жюри премии А. Солженицына. 23 ноября 2010 года книга «Лев Толстой: бегство из рая» была отмечена первым местом в Национальной литературной премии «Большая книга». В 2014 году Басинский был удостоен премии Правительства Российской Федерации в области культуры за книгу «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды».

«Лев Толстой не только создал два всемирно известных «семейных» романа, «Война и мир» и «Анна Каренина», но и породил собственную, невероятно интригующую и драматичную семейную историю. Его взгляд на женщин отличался экстравагантностью, он отрицал "женский вопрос", но при этом глубоко интересовался ролью женщины в жизни общества. Его "Крейцерова соната" перевернула сознание многих молодых людей и создала моду на отказ от браков.

Его понимание роли женщины — до сих пор загадка, которая требует исследования», — отметил Павел Басинский.

Вход — свободный по регистрации.