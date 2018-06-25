«К такой-то матери»: почему Сталин до самого 22 июня не верил в немецкое нападение?"

Недавно введенные в научный оборот исторические источники показывают, что даже вечером 21 июня советская сторона не верила в немецкое нападение, хотя располагала его неопровержимыми доказательствами.

Причина этого неверия вовсе не доверчивость или неадекватность советского руководства. Но чья же тогда? Об этом — в лекции.



Александр Березин — автор научно-популярных текстов для таких изданий, как «Лента.ру», «Элементы», российский «Forbes», «Лайф.ру», «Чердак», РБК и ряда других.

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