афиша
афиша
Регистрация
«К такой-то матери»: почему Сталин до самого 22 июня не верил в немецкое нападение?"

«К такой-то матери»: почему Сталин до самого 22 июня не верил в немецкое нападение?"

Недавно введенные в научный оборот исторические источники показывают, что даже вечером 21 июня советская сторона не верила в немецкое нападение, хотя располагала его неопровержимыми доказательствами.
Причина этого неверия вовсе не доверчивость или неадекватность советского руководства. Но чья же тогда? Об этом — в лекции.

Александр Березин — автор научно-популярных текстов для таких изданий, как «Лента.ру», «Элементы», российский «Forbes», «Лайф.ру», «Чердак», РБК и ряда других.

Вход по предварительной регистрации

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 июня 2018, понедельник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.