Первое знакомство с вязанием. Азы, техники

Мечтаете освоить новый вид рукоделия и создавать стильные авторские аксессуары, игрушки и сувениры? Вам поможет креативный директор Творческой мастерской «MilaN» Людмила Нефёдова! В рамках музейного проекта «Школа ремесел» приглашаем всех желающих на цикл мастер-классов «Азбука вязания.

участие детей от 6 до 12 лет возможно при сопровождении взрослых

Стоимость: взрослые - 250Р., дети - 120Р.