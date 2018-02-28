Первое знакомство с вязанием. Азы, техники
Мечтаете освоить новый вид рукоделия и создавать стильные авторские аксессуары, игрушки и сувениры? Вам поможет креативный директор Творческой мастерской «MilaN» Людмила Нефёдова! В рамках музейного проекта «Школа ремесел» приглашаем всех желающих на цикл мастер-классов «Азбука вязания.
участие детей от 6 до 12 лет возможно при сопровождении взрослых
Стоимость: взрослые - 250Р., дети - 120Р.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
1 марта 2018, четверг
18:00